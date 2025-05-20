Прямой авиарейс между Казахстаном и Иорданией придаст новый импульс отношениям — посол Хамза аль-Омари

Как подчеркнул дипломат, новый маршрут служит не только практическим каналом передвижения, но и символическим мостом между двумя регионами.

— Политическая, экономическая и культурная связность между Иорданией и Казахстаном получит новый импульс благодаря прямому авиасообщению. Это даст толчок двусторонним визитам, упростит проведение совместных мероприятий и создаст дополнительные условия для взаимодействия в международных организациях, таких как ОИС, ООН и СВМДА, — отметил дипломат.

В экономическом аспекте прямой рейс поможет устранить логистические барьеры в торговле, особенно в таких отраслях, как фармацевтика, текстиль, сельское хозяйство и минеральные ресурсы.

Кроме того, появятся новые возможности для инвестиций, особенно в сфере туризма, инфраструктуры и возобновляемой энергетики.

Посол отдельно подчеркнул значение туристического сектора, отметив высокий потенциал двустороннего потока туристов.

— Иордания предлагает уникальные маршруты религиозного, экологического и культурного туризма, в то время как Казахстан привлекателен своими природными и историко-культурными достопримечательностями, — сказал он.

Фото: Арсен Утешев / Kazinform

На вопрос о перспективности нового маршрута Хамза аль-Омари выразил уверенность в его устойчивости при должной поддержке со стороны государств и частного сектора. В частности, Правительство Иордании уже приняло решение субсидировать рейс в течение первых двух лет, а Казахстан, в свою очередь, предоставит логистическую и сервисную поддержку.

— Прямая воздушная линия будет способствовать развитию таких направлений, как туризм, торговля, образование, культурный обмен и логистика. Кроме того, ожидается рост спроса на грузоперевозки, особенно для скоропортящихся и ценных товаров, — пояснил посол.

Фото: Арсен Утешев / Kazinform

Он также сообщил, что Иордания и Казахстан завершают согласование соглашения о взаимной отмене виз, что станет дополнительным стимулом для пассажиропотока.

Наконец, по словам дипломата, запуск прямого рейса вписывается в более широкую стратегию Иордании по расширению взаимодействия с Центральной Азией.

— Это часть нашей многоуровневой внешней политики, направленной на экономическую диверсификацию, политическое сближение и развитие регионального сотрудничества. Мы видим в Казахстане ключевого партнера в этом направлении, — подчеркнул он.

Фото: Planespotters.net

Посол аль-Омари отметил, что прямой рейс между Казахстаном и Иорданией символизирует не только техническое достижение, но и важный геополитический шаг, открывающий новые горизонты сотрудничества между двумя странами.

Напомним, на прошлой неделе в ходе встречи вице-министра транспорта Республики Казахстан Талгата Ластаева с Хамзой аль-Омари стороны обсудили возможность подписания Соглашения о воздушном сообщении между двумя странами, а также перспективы запуска прямых рейсов.

Во время переговоров иорданский дипломат сообщил, что национальный авиаперевозчик Хашимитского Королевства — Royal Jordanian — планирует с июня 2026 года начать выполнение прямых рейсов в Казахстан с частотой дважды в неделю.

Инициатива по запуску авиасообщения была озвучена иорданской стороной по итогам официального визита Президента РК Касым-Жомарта Токаева в Иорданию в феврале текущего года.

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