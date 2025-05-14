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    09:28, 14 Май 2025 | GMT +5

    Когда откроется прямое авиасообщение между Казахстаном и Иорданией

    Стороны рассмотрели возможность подписания Соглашения о воздушном сообщении и обсудили вопрос открытия прямых рейсов между странами с 2026 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Когда откроется прямое авиасообщение между Казахстаном и Иорданией
    Фото: Минтранспорта РК

    По сообщению Минтранспорта РК, состоялась встреча вице-министра транспорта Республики Казахстан Талгата Ластаева с Чрезвычайным и полномочным послом Хашимитского Королевства Иордания в РК г-ном Хамзой Аль-Омари.

    Ранее, по итогам визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Хашимитское Королевство Иордания, в феврале текущего года, иорданская сторона выразила намерения начать полеты в Казахстан.

    В этой связи, в ходе встречи стороны рассмотрели возможность подписания Соглашения о воздушном сообщении и обсудили вопрос открытия прямых рейсов между странами.

    Когда откроется прямое авиасообщение между Казахстаном и Иорданией
    Фото: Минтранспорта РК

    Г-н Хамза Аль-Омари также проинформировал о планах авиакомпании «RoyalJordanian» с июня 2026 года выполнять прямые рейсы в Казахстан с частотой два рейса в неделю. В свою очередь, казахстанская сторона сообщила о готовности оказать необходимое содействие в открытии рейсов в рамках действующих договоренностей.

    Стороны также согласовали сроки подписания Соглашения о взаимном признании дипломов членов экипажей морских судов между странами.

    Ранее сообщалось о выполнении прямых регулярных пассажирских рейсов по маршруту Ташкент — Алматы с частотой два раза в неделю — по понедельникам и четвергам.

    Теги:
    Казахстан Авиация Минтранспорта РК Международные отношения Иордания
    Адель Харламова
    Адель Харламова
    Автор
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