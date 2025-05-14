Когда откроется прямое авиасообщение между Казахстаном и Иорданией

По сообщению Минтранспорта РК, состоялась встреча вице-министра транспорта Республики Казахстан Талгата Ластаева с Чрезвычайным и полномочным послом Хашимитского Королевства Иордания в РК г-ном Хамзой Аль-Омари.

Ранее, по итогам визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Хашимитское Королевство Иордания, в феврале текущего года, иорданская сторона выразила намерения начать полеты в Казахстан.

В этой связи, в ходе встречи стороны рассмотрели возможность подписания Соглашения о воздушном сообщении и обсудили вопрос открытия прямых рейсов между странами.

Фото: Минтранспорта РК

Г-н Хамза Аль-Омари также проинформировал о планах авиакомпании «RoyalJordanian» с июня 2026 года выполнять прямые рейсы в Казахстан с частотой два рейса в неделю. В свою очередь, казахстанская сторона сообщила о готовности оказать необходимое содействие в открытии рейсов в рамках действующих договоренностей.

Стороны также согласовали сроки подписания Соглашения о взаимном признании дипломов членов экипажей морских судов между странами.

Ранее сообщалось о выполнении прямых регулярных пассажирских рейсов по маршруту Ташкент — Алматы с частотой два раза в неделю — по понедельникам и четвергам.