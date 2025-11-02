Пропавшего две недели назад мужчину нашли мертвым в Алматы
В Алматы найден мертвым 35-летний мужчина, который числился пропавшим с 14 октября, передает агентство Kazinform.
По информации поискового добровольного движения Lider.kz, Абдусалам Таскулов был обнаружен погибшим 30 октября.
Ранее сообщалось, что 14 октября мужчина вышел из своего дома в микрорайоне Асыл Арман Карасайского района около 22:30 и после этого не вернулся.
Напомним, ранее в Кокшетау в общежитии одного из колледжей было найдено тело 16-летнего студента, а в сентябре в Павлодаре в реке обнаружили тело пропавшего мужчины.
Кроме того, в Павлодарской области 10 октября пропали без вести два брата, отправившиеся на охоту из поселка Солнечный в сторону ГРЭС-1. Позже стало известно, что один из них найден мертвым.
Недавно в Алматы задержан мужчина, подозреваемый в убийстве собственной матери.