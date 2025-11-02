Пропавшего две недели назад мужчину нашли мертвым в Алматы

По информации поискового добровольного движения Lider.kz, Абдусалам Таскулов был обнаружен погибшим 30 октября.

Ранее сообщалось, что 14 октября мужчина вышел из своего дома в микрорайоне Асыл Арман Карасайского района около 22:30 и после этого не вернулся.

Напомним, ранее в Кокшетау в общежитии одного из колледжей было найдено тело 16-летнего студента, а в сентябре в Павлодаре в реке обнаружили тело пропавшего мужчины.

Кроме того, в Павлодарской области 10 октября пропали без вести два брата, отправившиеся на охоту из поселка Солнечный в сторону ГРЭС-1. Позже стало известно, что один из них найден мертвым.

Недавно в Алматы задержан мужчина, подозреваемый в убийстве собственной матери.