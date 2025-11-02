РУ
телерадиокомплекс президента РК
    17:44, 02 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Пропавшего две недели назад мужчину нашли мертвым в Алматы

    В Алматы найден мертвым 35-летний мужчина, который числился пропавшим с 14 октября, передает агентство Kazinform.

    БҚО-да полиция 10 адамды сан соқтырған күдіктіні құрықтады
    Фото: МВД РК

    По информации поискового добровольного движения Lider.kz, Абдусалам Таскулов был обнаружен погибшим 30 октября.

    Ранее сообщалось, что 14 октября мужчина вышел из своего дома в микрорайоне Асыл Арман Карасайского района около 22:30 и после этого не вернулся.

    Напомним, ранее в Кокшетау в общежитии одного из колледжей было найдено тело 16-летнего студента, а в сентябре в Павлодаре в реке обнаружили тело пропавшего мужчины. 

    Кроме того, в Павлодарской области 10 октября пропали без вести два брата, отправившиеся на охоту из поселка Солнечный в сторону ГРЭС-1. Позже стало известно, что один из них найден мертвым.

    Недавно в Алматы задержан мужчина, подозреваемый в убийстве собственной матери. 

    Теги:
    Полицейские Полиция Алматы Происшествия
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
