РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:00, 30 Октябрь 2025 | GMT +5

    Подозреваемого в убийстве своей матери задержали в Алматы

    В Алматы задержан мужчина, подозреваемый в убийстве своей матери, передает агентство Kazinform.

    тюрьма, арест, наручники, суд
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Как сообщили в департаменте полиции города, по факту убийства управлением полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело.

    — Подозреваемый — 41-летний сын убитой, состоящий на учете в Центре психического здоровья, задержан. Другие обстоятельства устанавливаются, — прокомментировали в пресс-службе ДП Алматы.

    Ранее в Казахстане произошел ряд трагических случаев с семейными конфликтами, завершившихся гибелью людей. В Павлодаре были найдены мертвыми мать и сын — преступление произошло в начале октября в одной из многоэтажек по улице Маргулана.

    Кроме того, в Костанайской области по горячим следам задержан 51-летний мужчина, подозреваемый в убийстве своей семьи, а в Таразе — подросток, обвиняемый в гибели одноклассника.

    Теги:
    Закон и право Алматы Убийство Задержания
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают