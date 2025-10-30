Подозреваемого в убийстве своей матери задержали в Алматы

Как сообщили в департаменте полиции города, по факту убийства управлением полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело.

— Подозреваемый — 41-летний сын убитой, состоящий на учете в Центре психического здоровья, задержан. Другие обстоятельства устанавливаются, — прокомментировали в пресс-службе ДП Алматы.

Ранее в Казахстане произошел ряд трагических случаев с семейными конфликтами, завершившихся гибелью людей. В Павлодаре были найдены мертвыми мать и сын — преступление произошло в начале октября в одной из многоэтажек по улице Маргулана.

Кроме того, в Костанайской области по горячим следам задержан 51-летний мужчина, подозреваемый в убийстве своей семьи, а в Таразе — подросток, обвиняемый в гибели одноклассника.