Мать с сыном найдены мертвыми в Павлодаре
Преступление было совершено в начале октября в многоэтажке по улице Маргулана. По словам соседей, в квартире проживала пенсионерка с 36-летним сыном, передает корреспондент агентства Kazinform.
Ранее якобы скончался глава семейства, и при обнаружении трупов была найдена предсмертная записка. В ней указывалась причина жесткой расправы, произошло это, как раз из-за смерти отца.
В ДП Павлодарской области на официальный запрос ответили, что действительно начато досудебное расследование.
— На Ваш запрос сообщаю, что следствием центрального отдела полиции города Павлодара проводятся досудебные расследования по факту убийства жительницы города Павлодар и самоубийства ее сына, — говорится в ответе заместителя начальника ДП Павлодарской области Сафуана Жампейсова.
Установлено, что после совершения преступления, подозреваемый покончил жизнь самоубийством путем нанесения себе ножевого ранения.
Напомним, ранее в Костанайской области был задержан подозреваемый в убийстве своей семьи.