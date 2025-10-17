РУ
    03:10, 17 Октябрь 2025 | GMT +5

    Мать с сыном найдены мертвыми в Павлодаре

    Преступление было совершено в начале октября в многоэтажке по улице Маргулана. По словам соседей, в квартире проживала пенсионерка с 36-летним сыном, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Мать с сыном найдены мертвыми в Павлодаре
    Фото: Артем Викторов / Kazinform

    Ранее якобы скончался глава семейства, и при обнаружении трупов была найдена предсмертная записка. В ней указывалась причина жесткой расправы, произошло это, как раз из-за смерти отца.

    В ДП Павлодарской области на официальный запрос ответили, что действительно начато досудебное расследование.

    — На Ваш запрос сообщаю, что следствием центрального отдела полиции города Павлодара проводятся досудебные расследования по факту убийства жительницы города Павлодар и самоубийства ее сына, — говорится в ответе заместителя начальника ДП Павлодарской области Сафуана Жампейсова.

    Установлено, что после совершения преступления, подозреваемый покончил жизнь самоубийством путем нанесения себе ножевого ранения.

    Напомним, ранее в Костанайской области был задержан подозреваемый в убийстве своей семьи. 

