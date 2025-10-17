Мать с сыном найдены мертвыми в Павлодаре

Ранее якобы скончался глава семейства, и при обнаружении трупов была найдена предсмертная записка. В ней указывалась причина жесткой расправы, произошло это, как раз из-за смерти отца.

В ДП Павлодарской области на официальный запрос ответили, что действительно начато досудебное расследование.

— На Ваш запрос сообщаю, что следствием центрального отдела полиции города Павлодара проводятся досудебные расследования по факту убийства жительницы города Павлодар и самоубийства ее сына, — говорится в ответе заместителя начальника ДП Павлодарской области Сафуана Жампейсова.

Установлено, что после совершения преступления, подозреваемый покончил жизнь самоубийством путем нанесения себе ножевого ранения.

