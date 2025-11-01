Тело 16-летнего студента нашли в общежитии одного из колледжей Кокшетау

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, по факту смерти несовершеннолетнего, 2009 года рождения, возбуждено уголовное дело.

- По предварительным данным, происшествие не носит криминального характера. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению причин и обстоятельств инцидента, - поделились в ведомстве.

Иная информация, по словам полицейских, в соответствии со ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

В управлении образования Акмолинской области сделали официальное сообщение о том, что 31 октября 2025 года в городе Кокшетау в общежитии частного Высшего казахского гуманитарно-технического колледжа произошёл трагический случай - умер 16-летний студент первого курса.

- В соответствии с установленным алгоритмом, информация о данном факте незамедлительно передана в полицию и компетентные органы. В настоящее время на месте происшествия проводятся следственно-оперативные мероприятия. Предварительная причина смерти – «внезапная остановка сердца», - отметили в ведомстве.





