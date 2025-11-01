РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:45, 31 Октябрь 2025 | GMT +5

    Тело 16-летнего студента нашли в общежитии одного из колледжей Кокшетау

    Предварительной причиной смерти в управлении образования назвали внезапную остановку сердца, передает корреспондент агентства Kazinform.  

    Скончался подросток
    Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform.

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, по факту смерти несовершеннолетнего, 2009 года рождения, возбуждено уголовное дело.

    - По предварительным данным, происшествие не носит криминального характера. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению причин и обстоятельств инцидента, - поделились в ведомстве.

    Иная информация, по словам полицейских, в соответствии со ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

    В управлении образования Акмолинской области сделали официальное сообщение о том, что 31 октября 2025 года в городе Кокшетау в общежитии частного Высшего казахского гуманитарно-технического колледжа произошёл трагический случай - умер 16-летний студент первого курса.

    - В соответствии с установленным алгоритмом, информация о данном факте незамедлительно передана в полицию и компетентные органы. В настоящее время на месте происшествия проводятся следственно-оперативные мероприятия. Предварительная причина смерти – «внезапная остановка сердца», - отметили в ведомстве. 



    Теги:
    Колледжи Полиция Студенты Происшествия Кокшетау
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор
    Сейчас читают