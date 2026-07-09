Прокурор запросил пожизненное заключение для Султана Сарсемалиева

По словам прокурора отдела прокуратуры Атырауской области Мираса Бауыржанова, данное преступление основано на жестоком плане.

— Из-за действий подсудимого Сарсемалиева навсегда исчезла целая семья. В ходе дела были изучены все доказательства. Материалы были рассмотрены всесторонне. Подсудимый был зятем, а не посторонним для потерпевших, — начал свое выступление государственный обвинитель.

После этого он отдельно остановился на каждом преступлении и рассказал о причинах, по которым были предъявлены обвинения, согласно обстоятельствам.

— Обвиняемый Султан Сарсемалиев убил родителей и родных своей бывшей жены, а затем совершил мошенничество, используя карты и телефоны погибших. Открыл счет для присвоения пенсии потерпевших. Его действия относятся к особо тяжким преступлениям. Обстоятельств, смягчающих его наказание по ст. 53,54 УК РК, не установлено. Подсудимый не прекращал действия после совершения первого преступления. Это осознанно осуществленный преступный план, — сказал государственный обвинитель Мирас Бауыржанов.

На прошедшем судебном заседании государственный обвинитель внес изменения в обвинительный акт. Обвиняемому предъявлены новые обвинения в мошенничестве и краже скота через интернет, дополнена правовая оценка статей убийств.

Ранее Султан Сарсемалиев сообщил, что убил старшего брата жены Наурыза Мукангалиева в целях самообороны. Однако государственный обвинитель не изменил свою позицию по этому эпизоду, оставив обвинение в том, что преступление было умышленным.

В ходе судебного разбирательства государственный обвинитель также сообщил, что предыдущее обвинение в мошенничестве с продажей скота также было дополнено.

В прошлый раз Султан Сарсемалиев представил в качестве доказательства аудиозапись, хранящуюся в его телефоне, и связал ее с угрозами со стороны покойного Наурыза Мукангалиева.

Потерпевшая сторона потребовала от подозреваемого моральную компенсацию в размере 70 млн тенге.

В ходе судебного процесса были представлены собранные по делу вещественные доказательства. Среди них личные документы умерших, банковские карты, средства связи и другие доказательства преступления.

Также было показано видео Султана Сарсемалиева во время расследования. Там он сказал, что решил скрыть преступление и не беспокоился о состоянии сестры своей супруги.

Также стало известно, что рассказала Акбаян Мукангалиева во время следствия.

Стоит отметить, что после убийства родителей подозреваемый передал золото свекрови в ломбард.

Подозреваемый в 2024 году стал наемным работником одного из объектов предпринимательства, копал землю и вывозил мусор. Султан и бизнесмен, предоставивший работу, жили в одном микрорайоне. Они хорошо общались. Свидетель сказал, что Султан Сарсемалиев в то время был ловким в тяжелой работе, тренированным, энергичным, мог копать землю в одиночку.

Обвиняемый Султан Сарсемалиев заявил в суде, что убил своего родственника Наурыза Мукангалиева не умышленно, а в целях самообороны.

Во время судебного заседания как государственный обвинитель, так и обвиняемый заявили, что преступление было вызвано семейным конфликтом.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 99 Уголовного кодекса РК (Убийство двух и более лиц), а также по фактам продажи скота, хищения карт в рамках статей 188 и 190 настоящего Кодекса.

В ходе следствия стало известно, что Султан Сарсемалиев убил Наурыза Мукангалиева в мае в арендованном им доме в городе и закопал его под фундаментом.

В ноябре того же года обвиняемый одним ножом убил еще троих человек. В селе Жангельдин он лишил жизни своих тестя Максота Карабалина и тещу Насип Утешкалиеву, после чего закопал их тела в сарае.

Затем привез Мейрамгуль Карабалину в дом в Атырау, где временно проживал, нанес ей ножевые ранения, от которых она скончалась.

Выяснилось, что дочь и сестра погибших Акбаян Мукангалиева не причастна к факту убийства.

В результате психической экспертизы Султана Сарсемалиева выяснилось, что он психически здоров.

Напомним, семья, проживающая в селе Жангельдин, в конце 2025 года пропала без вести.

6 января в сарае были обнаружены тела двух пропавших без вести членов семьи — главы семьи Максота Карабалина и его супруги Насип Утешкалиевой.

Ранее сообщалось, что уголовное дело в отношении Акбаян Мукангалиевой прекращено.