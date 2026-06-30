Убийство семьи в Атырау: обвинения против Султана Сарсемалиева ужесточены

В суде в отношении Султана Сарсемалиева, обвиняемого в убийстве родителей и братьев жены в Атырау, государственный обвинитель внес изменения в обвинительный акт. Обвиняемому предъявлены новые обвинения в мошенничестве и краже скота через интернет, дополнена правовая оценка статей убийств, передает корреспондент Kazinform.

Во время судебного заседания прокурор сообщил, что в ранее выдвинутые обвинения в отношении Султана Сарсемалиева дополнительно введены новые статьи. В частности, к нему добавлен факт мошенничества, совершенного с использованием интернета по пункту 4 части 2 статьи 190 Уголовного кодекса РК. По словам государственного обвинителя, обвиняемый воспользовался банковскими вкладами погибших и получил их средства и пенсию.

Также в обвинение в убийстве Максота Карабалина и Насип Утешкалиевой включен пункт 10 части 2 статьи 99 Уголовного кодекса РК (Убийство, совершенное с целью сокрытия другого преступления, а равно в сочетании с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера).

А обвинение по эпизоду убийства Мейрамгуль Карабалиной дополнено пунктом 3 части 2 статьи 99 (умышленное убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии) и пунктом 10 Уголовного кодекса РК (Убийство, совершенное с целью сокрытия другого преступления или облегчения его совершения, а равно в сочетании с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера). Ранее наложенные пункты 5 и 13 остались без изменений.

Ранее Султан Сарсемалиев сообщил, что брата жены Наурыз Мукангалиева убил в целях самообороны. Однако государственный обвинитель не изменил свою позицию по этому эпизоду, оставив обвинение в том, что преступление было умышленным.

В ходе судебного разбирательства государственный обвинитель также сообщил, что предыдущее обвинение в мошенничестве с продажей скота также было изменено.

— Кроме того, ранее подозреваемому было предъявлено обвинение в «мошенничестве», которое теперь государственный обвинитель изменил на «кражу скота». Обстоятельства, смягчающие наказание по новому обвинению, были сняты государственным обвинителем, — пояснила судья Зарема Хамидуллина.

Во время заседания государственный обвинитель изложил обстоятельства произошедшего и рассказал, что причиной законного развода Султана Сарсемалиева и Акбаян Мукангалиевой в 2022 году стала измена обвиняемого. Адвокат потерпевшей стороны сообщил, что этот факт был подтвержден решением районного суда в том же году.

— Мы попросили решение Махамбетского районного суда от 2022 года и его регистрацию в материалах дела. В то время было зафиксировано, что Акбаян была в здравом уме, добровольно подала заявление на расторжение брака. Также в решении суда указано, что Сарсемалиев сам признался в измене своей семье и не был привязан к семье, — комментирует адвокат потерпевшей стороны Шынар Нурмураткызы.

Суд дал сторонам время ознакомиться с новым обвинительным актом. Следующее судебное заседание назначено на 7 июля. В этот же день начинаются прения сторон.

В прошлый раз Султан Сарсемалиев представил в качестве доказательства аудиозапись, хранящуюся в его телефоне, и связал ее с угрозами со стороны покойного Наурыза Мукангалиева.

Потерпевшая сторона потребовала от подозреваемого моральную компенсацию в размере 70 млн тенге.

В ходе судебного процесса были представлены собранные по делу вещественные доказательства. Среди них личные документы умерших, банковские карты, средства связи и другие доказательства преступления.

Также было показано видео Султана Сарсемалиева во время расследования. Там он сказал, что решил скрыть преступление и не беспокоился о ситуации с родственником.

Ранее в суде были озвучены показания Акбаян Мукангалиевой, данные в ходе следствия.

Также на одном из заседаний стало известно, что обвиняемый сдал в ломбард золотые украшения своей тещи.

По материалам дела, в селе Жангельдин пастух присматривал за скотом погибших за 3 тысячи тенге в день.

Кроме того, в ходе процесса выяснилось, что арендная плата за дом в Атырау, где были обнаружены два тела, поступала его владельцу от неизвестного человека.

Во время досудебного расследования интересы Султана Сарсемалиева представляли два адвоката. Сейчас его защищает один адвокат — Асан Жумабаев, который ранее заявлял, что говорить о виновности подсудимого пока рано.

Согласно материалам дела, в 2024 году Сарсемалиев работал разнорабочим на одном из коммерческих объектов, занимаясь земляными работами и вывозом мусора. Один из свидетелей отметил, что подсудимый был физически крепким и мог самостоятельно копать землю.

Ранее на суде Султан Сарсемалиев заявил, что убил своего шурина Наурыза Мукангалиева не умышленно, а в целях самообороны.

Дело рассматривает судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Атырауской области Зарема Хамидуллина.

Предварительное судебное заседание состоялось 18 мая. Тогда Сарсемалиев отказался от рассмотрения дела судом присяжных.

В ходе судебного процесса как государственный обвинитель, так и сам подсудимый заявляли, что причиной трагедии стал семейный конфликт.

Султану Сарсемалиеву предъявлены обвинения по пункту 1 части 2 статьи 99 УК РК («Убийство двух и более лиц»), а также по статьям 188 и 190 УК РК, связанным с хищением банковских карт и продажей скота.

По версии следствия, в мае 2024 года он убил Наурыза Мукангалиева в арендованном доме в Атырау и закопал тело рядом с домом.

В ноябре того же года, как утверждает следствие, обвиняемый одним ножом убил еще троих человек. В селе Жангельдин он лишил жизни своих тестя Максота Карабалина и тещу Насип Утешкалиеву, после чего закопал их тела в сарае. Затем привез Мейрамгуль Карабалину в дом в Атырау, где временно проживал, нанес ей ножевые ранения, от которых она скончалась.