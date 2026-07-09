Убийство семьи в Атырау: уголовное дело в отношении Акбаян Мукангалиевой прекращено

Уголовное дело в отношении бывшей жены Султана Сарсемалиева, дочери умерших Акбаяна Мукангалиевой, которая отвечает в суде по подозрению в виновности в гибели целой семьи, прекращено. Это связано с тем, что прокуратура Атырауской области не доказала, что она скрывала кровавое преступление, передает корреспондент Kazinform.

По информации помощника прокурора области Айсулу Сулеймен, в ходе расследования не было установлено достаточных доказательств, подтверждающих подозрения в сокрытии преступления, совершенного бывшим мужем Акбаян Мукангалиевой — Султаном Сарсемалиевым

Напомним, после задержания Султана Сарсемалиева и его бывшей жены Акбаян Мукангалиевой в прошлом году в селе Сенару на индонезийском острове Ломбок было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Позднее в ходе расследования обвинение в убийстве, предъявленное Акбаян Мукангалиевой, было снято за отсутствием состава преступления.

Вместе с тем правоохранительные органы продолжили расследование, выделив в отдельное производство материалы по подозрению в сокрытии ею особо тяжкого преступления, которое совершил ее бывший супруг. В настоящее время это производство также приостановлено.

По информации прокуратуры, согласно заключению стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, проведенной в Алматы, Акбаян Мукангалиевой рекомендованы динамическое наблюдение и дополнительная дифференциальная диагностика. В настоящее время она проходит соответствующее лечение.

Судебный процесс по делу Султана Сарсемалиева тем временем близится к завершению. Первоначально назначенные на 7 июля судебные прения были перенесены на 9 июля, 11:00, из-за отсутствия освещения в здании суда.

На последнем судебном заседании обвинение в отношении Султана Сарсемалиева было ужесточено.