РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:57, 08 Январь 2026 | GMT +5

    Прокурор запросил 15 лет лишения свободы по делу об убийстве Айзат Джумановой

    В специализированном межрайонном суде по уголовным делам области Жетысу продолжается рассмотрение дела об убийстве Айзат Джумановой. Сегодня стороны приступили к прениям, сообщает корреспондент агентства Kazinform.

    Прокурор Нуржан Билибеков
    Фото: Айгерим Коппаева/Kazinform

    Прокурор Нуржан Билибеков зачитал обвинительное заключение и заявил:

    — В соответствии со статьёй 99 частью 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан прошу назначить Айбару Жанболату наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии средней безопасности. Также оставить меру пресечения подсудимого в виде содержания под стражей. В соответствии со статьёй 98 частью 2 Уголовного кодекса взыскать с обвиняемого в пользу потерпевших компенсацию в размере 30 минимальных расчетных показателей (117 060 тенге) и возместить государству расходы на проведение судебной экспертизы в размере 690 329 тенге.

    Трагедия произошла в ночь с 21 на 22 июня 2025 года в селе Баласаз Аксуского района. На фоне семейно-бытового конфликта от побоев мужа скончалась Айзат Джуманова. 

    Суд по делу Айзат Джумановой
    Фото: Айгерим Коппаева/Kazinform

    Напомним, суд отказал в онлайн-трансляции по делу об убийстве Айзат Джумановой. 

    В ходе суда были озвучены новые подробности

    в
    Фото: Айгерим Коппаева / Kazinform

    Ранее была допрошена мать погибшей. 

    Теги:
    Бытовое насилие Область Жетысу Суды Видео Убийство
    Айгерим Коппаева
    Айгерим Коппаева
    Автор
    Сейчас читают