Прокурор запросил 15 лет лишения свободы по делу об убийстве Айзат Джумановой

Прокурор Нуржан Билибеков зачитал обвинительное заключение и заявил:

— В соответствии со статьёй 99 частью 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан прошу назначить Айбару Жанболату наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии средней безопасности. Также оставить меру пресечения подсудимого в виде содержания под стражей. В соответствии со статьёй 98 частью 2 Уголовного кодекса взыскать с обвиняемого в пользу потерпевших компенсацию в размере 30 минимальных расчетных показателей (117 060 тенге) и возместить государству расходы на проведение судебной экспертизы в размере 690 329 тенге.

Трагедия произошла в ночь с 21 на 22 июня 2025 года в селе Баласаз Аксуского района. На фоне семейно-бытового конфликта от побоев мужа скончалась Айзат Джуманова.

Фото: Айгерим Коппаева/Kazinform

Напомним, суд отказал в онлайн-трансляции по делу об убийстве Айзат Джумановой.

В ходе суда были озвучены новые подробности.

Фото: Айгерим Коппаева / Kazinform

Ранее была допрошена мать погибшей.