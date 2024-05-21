Прокурор МУС требует выдать ордеры на арест Нетаньяху, Галланта и трех лидеров ХАМАС

Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что он запросил у судей суда ордеры на арест премьер-министра и министра обороны Израиля Биньямина Нетаньяху и Йоава Галланта по подозрению в совершении военных преступлений в секторе Газа, передает корреспондент агентства Kazinform.

Обвинения выдвинуты за преступления, связанные с «причинением истребления, голода как метода ведения войны, включая отказ в поставках гуманитарной помощи, преднамеренное нападение на гражданское население в конфликте».

- На основании доказательств, собранных и исследованных моим Управлением, у меня есть разумные основания полагать, что Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля, и Йоав Галлант, министр обороны Израиля, несут уголовную ответственность за военные преступления и преступления против человечества, совершенные на территории Государства Палестина (в секторе Газа) по крайней мере с 7 октября 2023 года, - сообщается в заявлении Карим Хана, которое приводит сайт Международного уголовного суда.

Карим Хан также заявил, что подает заявку на получение ордеров на арест лидера ХАМАС Яхьи Синвара, командира военного крыла ХАМАС Мохаммеда аль-Масри, более известного как Мохаммед Дейф, и Исмаила Хании, который занимает пост главы политбюро ХАМАС.

- Сегодня мы подали заявку на получение ордеров в палату предварительного производства международного уголовного суда в отношении трех лиц, являющихся членами ХАМАС, — говорит Кан, перечисляя Синвара, Дейфа и Ханию.

Со слов главного прокурора МУС, в заключении им будут предъявлены обвинения в истреблении, убийстве, захвате заложников, изнасиловании и сексуальном насилии.

Ранее мы писали, что Международный уголовный суд требовал прекратить угрозы в свой адрес.

В Иерусалиме были «шокированы»

Высокопоставленный дипломатический представитель Израиля сообщил газете Ynet, что хотя это решение было ожидаемым, официальные лица в Иерусалиме были «шокированы», когда оно было принято.

Министр военного кабинета Бени Ганц раскритиковал решение главного прокурора Международного уголовного суда Карима Хана запросить ордеры на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галланта, сообщает The Times of Israel.

Фото: Мириам Альстер/Flash90

Ганц заявил, что израильские военные соблюдают международное право во время боевых действий в секторе Газа, и называет это решение «преступлением исторического масштаба».

- В то время как Израиль борется с одним из самых строгих моральных кодексов в истории, соблюдая международное право и имея надежную независимую судебную систему, проводить параллели между лидерами демократической страны, решившей защитить себя от презренного террора, с лидерами кровожадной террористической организации - глубокое искажение справедливости и вопиющее моральное банкротство, — заявил министр.

В свою очередь крайне правые министры израильского правительства Бецалель Смотрич и Итамар Бен-Гвир обвинили главного прокурора Международного уголовного суда в антисемитизме.

- Такой демонстрации лицемерия и ненависти к евреям, какую продемонстрировал суд в Гааге, мы не видели со времен нацистской пропаганды, — заявил министр финансов Смотрич. - Нацисты также говорили во имя «морали», и кроме антисемитизма там не было ничего.

Лидер израильской оппозиции Яир Лапид отверг решение главного прокурора МУС Карима Хана, заявив, что Израиль «не примет сравнения с ХАМАС».

- Невозможно выдать ордеры на арест Нетаньяху, Синвара и Дейфа. Такого сравнения нет, мы не можем его принять, и это непростительно, — говорит он, называя решение «ужасным политическим провалом».

Израиль не подписал Римский статут (договор, учредивший Международный уголовный суд), и не признает юрисдикцию суда.