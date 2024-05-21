Прокурор МУС требует выдать ордеры на арест Нетаньяху, Галланта и трех лидеров ХАМАС
Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что он запросил у судей суда ордеры на арест премьер-министра и министра обороны Израиля Биньямина Нетаньяху и Йоава Галланта по подозрению в совершении военных преступлений в секторе Газа, передает корреспондент агентства Kazinform.
Обвинения выдвинуты за преступления, связанные с «причинением истребления, голода как метода ведения войны, включая отказ в поставках гуманитарной помощи, преднамеренное нападение на гражданское население в конфликте».
- На основании доказательств, собранных и исследованных моим Управлением, у меня есть разумные основания полагать, что Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля, и Йоав Галлант, министр обороны Израиля, несут уголовную ответственность за военные преступления и преступления против человечества, совершенные на территории Государства Палестина (в секторе Газа) по крайней мере с 7 октября 2023 года, - сообщается в заявлении Карим Хана, которое приводит сайт Международного уголовного суда.
#ICC Prosecutor @KarimKhanQC concludes statement with respect to the situation in the state of #Palestine. ⤵️https://t.co/WqDZecXFZq pic.twitter.com/i4WkjnTwzL— Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) May 20, 2024
Карим Хан также заявил, что подает заявку на получение ордеров на арест лидера ХАМАС Яхьи Синвара, командира военного крыла ХАМАС Мохаммеда аль-Масри, более известного как Мохаммед Дейф, и Исмаила Хании, который занимает пост главы политбюро ХАМАС.
- Сегодня мы подали заявку на получение ордеров в палату предварительного производства международного уголовного суда в отношении трех лиц, являющихся членами ХАМАС, — говорит Кан, перечисляя Синвара, Дейфа и Ханию.
Со слов главного прокурора МУС, в заключении им будут предъявлены обвинения в истреблении, убийстве, захвате заложников, изнасиловании и сексуальном насилии.
Ранее мы писали, что Международный уголовный суд требовал прекратить угрозы в свой адрес.
В Иерусалиме были «шокированы»
Высокопоставленный дипломатический представитель Израиля сообщил газете Ynet, что хотя это решение было ожидаемым, официальные лица в Иерусалиме были «шокированы», когда оно было принято.
Министр военного кабинета Бени Ганц раскритиковал решение главного прокурора Международного уголовного суда Карима Хана запросить ордеры на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галланта, сообщает The Times of Israel.
Ганц заявил, что израильские военные соблюдают международное право во время боевых действий в секторе Газа, и называет это решение «преступлением исторического масштаба».
- В то время как Израиль борется с одним из самых строгих моральных кодексов в истории, соблюдая международное право и имея надежную независимую судебную систему, проводить параллели между лидерами демократической страны, решившей защитить себя от презренного террора, с лидерами кровожадной террористической организации - глубокое искажение справедливости и вопиющее моральное банкротство, — заявил министр.
В свою очередь крайне правые министры израильского правительства Бецалель Смотрич и Итамар Бен-Гвир обвинили главного прокурора Международного уголовного суда в антисемитизме.
- Такой демонстрации лицемерия и ненависти к евреям, какую продемонстрировал суд в Гааге, мы не видели со времен нацистской пропаганды, — заявил министр финансов Смотрич. - Нацисты также говорили во имя «морали», и кроме антисемитизма там не было ничего.
Лидер израильской оппозиции Яир Лапид отверг решение главного прокурора МУС Карима Хана, заявив, что Израиль «не примет сравнения с ХАМАС».
- Невозможно выдать ордеры на арест Нетаньяху, Синвара и Дейфа. Такого сравнения нет, мы не можем его принять, и это непростительно, — говорит он, называя решение «ужасным политическим провалом».
Израиль не подписал Римский статут (договор, учредивший Международный уголовный суд), и не признает юрисдикцию суда.