Международный уголовный суд требует прекратить угрозы в свой адрес

Прокуратура Международного уголовного суда (МУС) призвала положить конец запугиванию своих сотрудников, заявив, что такие угрозы могут представлять собой преступление против отправления правосудия постоянным мировым судом по военным преступлениям, сообщает корреспондент агентства Kazinform.

В заявлении, опубликованном в социальной сети X, прокуратура МУС заявила, что все попытки препятствовать, запугивать или неправомерно влиять на ее сотрудников должны быть немедленно прекращены. Прокуратора добавляет, что Римский статут запрещает подобные действия.

Statement of the #ICC Office of the Prosecutor pic.twitter.com/Cw331pMcDm — Int’l Criminal Court (@IntlCrimCourt) May 3, 2024

— Офис стремится конструктивно взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами всякий раз, когда такой диалог соответствует его мандату в соответствии с Римским статутом действовать независимо и беспристрастно», — заявили в офисе Карим Хана, главного прокурора МУС.

В заявлении подчеркивается, что Римский статут запрещает угрозы в адрес суда и его должностных лиц.

Римский статут — это название международного договора, учредившего Международный уголовный суд в 1998 году, в нем изложена структура и сфера юрисдикции МУС. Страны, признающие юрисдикцию МУС, обязаны арестовать людей, в отношении которых выдан ордер, и передать их в Гаагу — при условии, что они находятся на территории этих государств. Суд может привлекать к ответственности отдельных лиц за совершенные военные преступления, преступления против человечности и геноцид.

В настоящее время Международный уголовный суд в Гааге ведет расследование в отношении группировки ХАМАС и Израиля за предполагаемые военные преступления в секторе Газа с 2021 года. Также ведется расследование актов насилия, совершенных израильскими поселенцами на Западном берегу реки Иордан.

Сообщалось, что МУС рассматривает возможность выдачи ордеров на арест в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Израиля Йоава Галанта и начальника генштаба Герци Халеви, а также представителей ХАМАС. По данным израильских СМИ суд может обвинить их в препятствовании доставке гуманитарной помощи в сектор Газа и в чрезмерно жестком ответе на нападение на Израиль.

В заявлении прокурора не упоминаются какие-либо конкретные случаи, но оно появилось после того, как официальные лица Израиля и США предупредили о последствиях для МУС, если суд выдаст ордера на арест представителей израильского руководства.

Ни Израиль, ни его главный союзник США не подписали Римский статут, и не признают юрисдикцию Международного уголовного суда.

Пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер 29 апреля, заявила, что США не поддерживают проведение расследования, а также убеждены, что Международный уголовный суд в Гааге не имеет на то юрисдикции.

Как сообщает The Times of Israel, члены Конгресса США от обеих партий предупредили Международный уголовный суд, что Вашингтон примет ответные меры против суда, если он выдаст ордера на арест высокопоставленных израильских чиновников.

Издание Axios сообщило в понедельник, что законодательство США по указанным ордерам уже находится в стадии разработки.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник обвинил Международный уголовный суд в Гааге в попытке помешать Израилю защитить себя от терроризма.

— Если суд выдаст ордера на арест высокопоставленных израильтян за военные преступления, это станет скандалом исторического масштаба, -заявил Нетаньяху.

Позже он сказал, что любые решения Международного уголовного суда, который расследует нападения ХАМАСа 7 октября и наземное вторжение Израиля в сектор Газа, не повлияют на действия Израиля, но создадут опасный прецедент.