Прокуратура добивается ужесточения приговора за истязание пожилого отца в Туркестанской области

Прокуратура Туркестанской области добивается ужесточения приговора 41-летнему Алмасу Садакбаеву, осужденному за истязание родного отца. Апелляционный протест внесла прокуратура Шардаринского района после того, как суд назначил подсудимому пять лет лишения свободы.

Такой срок Жетысайский районный суд вынес 16 января, признав мужчину виновным в систематических побоях пожилого отца. Однако в надзорном органе сочли наказание чрезмерно мягким и не соответствующим степени общественной опасности содеянного.

— Не согласившись с приговором суда, прокуратурой Шардаринского района принесен апелляционный протест с ходатайством об ужесточении наказания. Протест будет рассмотрен судом в установленные законом сроки, — сообщили в областной прокуратуре.

Уголовное дело получило широкий резонанс еще на стадии расследования. Следствием было установлено, что мужчина на протяжении длительного времени подвергал пожилого отца избиениям и истязаниям.

После смерти потерпевшего правоохранительные органы провели эксгумацию тела.

Назначенная судебно-медицинская экспертиза подтвердила факты насилия и легла в основу обвинения.

При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства: отсутствие судимостей у подсудимого, признание вины, раскаяние и наличие несовершеннолетних детей. Отягчающих обстоятельств установлено не было, что позволило назначить минимальный срок в рамках санкции статьи.

Позиция обвинения при этом была значительно жестче. Государственный обвинитель просил назначить Садакбаеву 6 лет и 2 месяца лишения свободы, указывая на систематический характер насилия и особую уязвимость потерпевшего. Пожилой человек находился в зависимом положении.

Теперь окончательное решение по делу предстоит принять апелляционной инстанции. Суду предстоит определить, является ли назначенное наказание соразмерным тяжести совершенного преступления и соответствует ли оно принципу неотвратимости ответственности за насилие в отношении беспомощных членов семьи.