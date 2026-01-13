Производство цемента в Казахстане достигло исторического рекорда

Производство цемента в Казахстане за 11 месяцев 2025 года достигло 13,07 млн тонн, что стало историческим рекордом для отрасли. Ключевым фактором этого роста стало совершенствование национальной системы сертификации цементной продукции, реализованное в рамках обновлённого СТ РК 3361-2022.

В 2025 году Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан утверждён национальный стандарт, устанавливающий требования к технологическому регламенту производства цементов и портландцементного клинкера. Документ направлен на формирование единых подходов к описанию и применению технологических процессов, которые подлежат проверке при проведении процедур подтверждения соответствия цементной продукции.

Национальный стандарт разработан с учётом требований СТ РК 3361-2022 «Оценка соответствия. Порядок подтверждения соответствия цементов и клинкера портландцементного», а также гармонизирован с положениями ГОСТ Р 58100-2018. Заявителем разработки выступила ОЮЛ «Казахстанская ассоциация производителей цемента и бетона» QazCem.

Цементная промышленность является базовым сектором строительной отрасли и играет ключевую роль в инфраструктурном развитии страны. Качество и стабильность выпускаемой продукции напрямую зависят от соблюдения технологических процессов. Внедрение стандартизированного технологического регламента позволяет систематизировать производство, повысить управляемость процессов и обеспечить воспроизводимое качество цемента.

Принятие национального стандарта стало ответом на необходимость устранения нормативных пробелов, повышения конкурентоспособности продукции, снижения производственных рисков и усиления требований к энергоэффективности и экологичности. Технологический регламент также является обязательным документом при прохождении процедур сертификации. В соответствии с пунктом 6.3 СТ РК 3361-2022 он входит в перечень документов, представляемых заявителем в орган по подтверждению соответствия.

Экономический эффект от внедрения стандарта достигается за счёт установления единых требований к выпуску портландцемента и товарного клинкера, что обеспечивает стабильность технологических процессов и повышает доверие к отечественной продукции.

Опыт развития системы оценки соответствия уже подтвердил свою эффективность. После внедрения СТ РК 3361-2022 в 2019 году в Казахстане сократился объём серого импорта, а объёмы производства цемента достигли рекордного уровня. Обновление стандарта дало дополнительный импульс отрасли, результатом которого стал исторический максимум производства в 2025 году.

Интеграция нового национального стандарта усилит контроль качества и создаст дополнительные условия для дальнейшего роста цементной промышленности. При этом отрасль практически полностью готова к его внедрению, и каких-либо осложнений для производителей не ожидается.

Ранее сообщалось, что строительная отрасль Казахстана выросла на 15,9%.