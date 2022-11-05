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Программа политической модернизации, инициированная Президентом, получила окончательное правовое оформление - Госсоветник РК

5 Ноября 2022, 14:11
Программа политической модернизации, инициированная Президентом, получила окончательное правовое оформление - Госсоветник РК
5 Ноября 2022, 14:11

Программа политической модернизации, инициированная Президентом, получила окончательное правовое оформление - Госсоветник РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня Президент Касым-Жомарт Токаев публично подписал ряд важных законов, принятых по итогам состоявшегося в июне 2022 года республиканского референдума о внесении изменений и дополнений в Конституцию. Тем самым, по мнению Государственного советника РК Ерлана Карина, программа масштабной политической модернизации, инициированная Главой государства, получила окончательное правовое оформление, передает МИА «Казинформ».

«Президент подписал шесть законов, направленных на реализацию его политических инициатив, изложенных в Послании народу Казахстана от 16 марта текущего года. Как известно, Касым-Жомарт Токаев с момента избрания Главой государства последовательно осуществляет поэтапные политические преобразования.

За прошедшие годы было реализовано четыре пакета политических реформ, в рамках которых принято 13 законов, направленных на повышение конкурентности и транспарентности политического процесса.

Очередной пакет политических реформ был выдвинут Главой государства в мартовском Послании и реализован посредством июньского конституционного референдума.

Понятно, что конституционная реформа потребовала внесения изменений и дополнений в действующее законодательство.

Правительство разработало проекты соответствующих законов, отражающих конституционные поправки, и внесло их в сентябре в Парламент. Эти законы сперва были тщательно и всесторонне рассмотрены и одобрены Мажилисом, затем приняты Сенатом и сегодня публично подписаны Президентом», - написал Ерлан Карин в своем Telegram-канале.

По словам Госсоветника РК, результатом принятия шести законов станет перераспределение полномочий Президента другим институтам власти, переформатирование представительной ветви власти, совершенствование избирательной системы, усиление правозащитных институтов, а также модернизация выборного процесса.

«Тем самым, программа масштабной политической модернизации, инициированная Главой государства, получила окончательное правовое оформление», - заключил Ерлан Карин.

Фото: akorda.kz

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