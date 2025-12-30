01:22, 30 Декабрь 2025 | GMT +5
Прогноз погоды в Казахстане на 30 декабря
Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 30 декабря распространило РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.
Большая часть Казахстана по-прежнему будет находиться под влиянием ложбины северо-западного циклона, ожидаются осадки в виде дождя и снега, на северо-западе ожидается сильный снег, на севере страны ночью пройдут сильные осадки, на юге ночью сильные осадки, днем сильный дождь.
На севере, западе, в центре ожидается метель. Лишь на востоке республики с отрогом антициклона сохранится погода без осадков. По республике прогнозируются туманы, гололед, усиление ветра.
Ранее штормовое предупреждение объявили в Казахстане.