    01:22, 30 Декабрь 2025 | GMT +5

    Прогноз погоды в Казахстане на 30 декабря

    Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 30 декабря распространило РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.

    п
    Фото: freepik

    Большая часть Казахстана по-прежнему будет находиться под влиянием ложбины северо-западного циклона, ожидаются осадки в виде дождя и снега, на северо-западе ожидается сильный снег, на севере страны ночью пройдут сильные осадки, на юге ночью сильные осадки, днем сильный дождь.

    На севере, западе, в центре ожидается метель. Лишь на востоке республики с отрогом антициклона сохранится погода без осадков. По республике прогнозируются туманы, гололед, усиление ветра.

    Ранее штормовое предупреждение объявили в Казахстане.

