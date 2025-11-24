Прогноз погоды в Казахстане на 24 ноября

Как сообщают синоптики, на севере, востоке, в центре Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер — пройдут осадки, на севере, востоке сильные осадки (дождь, снег).

— На севере, востоке, в центе страны ожидается низовая метель, гололед. На остальной территории страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. По республике прогнозируются туманы, на севере, северо-западе, востоке — усиление ветра, — говорится в сообщении.

Ранее синоптики рассказали, чем удивит декабрь 2025 года жителей разных регионов Казахстана.