08:15, 24 Ноябрь 2025 | GMT +5
Прогноз погоды в Казахстане на 24 ноября
Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 24 ноября распространило РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.
Как сообщают синоптики, на севере, востоке, в центре Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер — пройдут осадки, на севере, востоке сильные осадки (дождь, снег).
— На севере, востоке, в центе страны ожидается низовая метель, гололед. На остальной территории страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. По республике прогнозируются туманы, на севере, северо-западе, востоке — усиление ветра, — говорится в сообщении.
Ранее синоптики рассказали, чем удивит декабрь 2025 года жителей разных регионов Казахстана.