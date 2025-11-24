РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    08:15, 24 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Прогноз погоды в Казахстане на 24 ноября

    Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 24 ноября распространило РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.

    дожди
    Фото: Unsplash

    Как сообщают синоптики, на севере, востоке, в центре Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер — пройдут осадки, на севере, востоке сильные осадки (дождь, снег).

    — На севере, востоке, в центе страны ожидается низовая метель, гололед. На остальной территории страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. По республике прогнозируются туманы, на севере, северо-западе, востоке — усиление ветра, — говорится в сообщении.

    Ранее синоптики рассказали, чем удивит декабрь 2025 года жителей разных регионов Казахстана.

    Погода Дожди Казгидромет Снег
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
