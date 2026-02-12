13:45, 12 Февраль 2026 | GMT +5
Проект новой Конституции РК вводит ответственность за сокрытие экологических угроз
В проекте новой Конституции закреплена необходимость бережного отношения к природе, передает корреспондент агентства Kazinform.
В статье 37 проекта новой Конституции отмечается, что граждане Республики Казахстан обязаны сохранять природу и бережно относиться к природным богатствам.
Государство ставит целью охрану окружающей среды, благоприятной для жизни и здоровья человека.
Также подчеркивается, что сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, угрожающих жизни и здоровью людей, окружающей среде, влечет ответственность в соответствии с законом.
С полным текстом проекта новой Конституции можно ознакомиться по ссылке.
Напомним, референдум по новой Конституции пройдет 15 марта 2026 года.