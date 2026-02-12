РУ
    13:45, 12 Февраль 2026 | GMT +5

    Проект новой Конституции РК вводит ответственность за сокрытие экологических угроз

    В проекте новой Конституции закреплена необходимость бережного отношения к природе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    экология, выбросы
    Фото: акимат Павлодарской области

    В статье 37 проекта новой Конституции отмечается, что граждане Республики Казахстан обязаны сохранять природу и бережно относиться к природным богатствам.
    Государство ставит целью охрану окружающей среды, благоприятной для жизни и здоровья человека.

    Также подчеркивается, что сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, угрожающих жизни и здоровью людей, окружающей среде, влечет ответственность в соответствии с законом.

    С полным текстом проекта новой Конституции можно ознакомиться по ссылке.

    Напомним, референдум по новой Конституции пройдет 15 марта 2026 года.

    Теги:
    Конституция Экология Конституционная реформа
    Данира Искакова
