Проект новой Конституции определил порядок и сроки назначения высших должностных лиц Казахстана
В проекте новой Конституции определили сроки назначения вице-президента, руководителей Конституционного суда, Верховного суда, ЦИК и других ключевых государственных органов после вступления Основного закона в силу, передает корреспондент агентства Kazinform.
Положения содержатся в разделе XI «Заключительные и переходные положения».
Согласно статье 95, в случае принятия новой Конституции, Президент в течение двух месяцев со дня открытия первой сессии Курултая первого созыва должен назначить вице-президента с согласия Курултая.
В этот же срок назначат председателя и судей Конституционного суда, а также председателей и членов Центральной избирательной комиссии и Высшей аудиторской палаты. До формирования новых составов действующие руководители этих органов сохранят свои полномочия.
В течение двух месяцев со дня вступления Конституции в силу также назначат председателя Верховного суда, председателя Национального банка, Генерального прокурора, председателя Комитета национальной безопасности, председателя Высшего судебного совета и уполномоченного по правам человека.
Отметим, выборы в Курултай Президент объявит в течение месяца после вступления новой Конституции в силу, а провести их должны в течение двух месяцев.
Напомним, 12 февраля в Казахстане опубликован проект Конституции, доработанный с учетом предложений граждан и экспертов.
Республиканский референдум по новой Конституции пройдет 15 марта 2026 года.