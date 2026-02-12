РУ
телерадиокомплекс президента РК
    11:50, 12 Февраль 2026 | GMT +5

    Проект новой Конституции определил порядок и сроки назначения высших должностных лиц Казахстана

    В проекте новой Конституции определили сроки назначения вице-президента, руководителей Конституционного суда, Верховного суда, ЦИК и других ключевых государственных органов после вступления Основного закона в силу, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Госслужащий депутат мемқызметкер документ құжат
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    Положения содержатся в разделе XI «Заключительные и переходные положения».

    Согласно статье 95, в случае принятия новой Конституции, Президент в течение двух месяцев со дня открытия первой сессии Курултая первого созыва должен назначить вице-президента с согласия Курултая.

    В этот же срок назначат председателя и судей Конституционного суда, а также председателей и членов Центральной избирательной комиссии и Высшей аудиторской палаты. До формирования новых составов действующие руководители этих органов сохранят свои полномочия.

    В течение двух месяцев со дня вступления Конституции в силу также назначат председателя Верховного суда, председателя Национального банка, Генерального прокурора, председателя Комитета национальной безопасности, председателя Высшего судебного совета и уполномоченного по правам человека.

    Отметим, выборы в Курултай Президент объявит в течение месяца после вступления новой Конституции в силу, а провести их должны в течение двух месяцев.

    Напомним, 12 февраля в Казахстане опубликован проект Конституции, доработанный с учетом предложений граждан и экспертов. 

    Республиканский референдум по новой Конституции пройдет 15 марта 2026 года. 

    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор
