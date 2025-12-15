Продажа активов «Лукойла» в Казахстане: в Минэнерго назвали сроки

Как было известно ранее, Минфин США установил срок для решения этого вопрос до 13 декабря.

— На сегодняшний момент срок продлен до середины января, поэтому мы все с нетерпением ждем завершения этих сроков и дальнейших действий. Правительство никаких переговоров не проводит по покупке данных активов, — сообщил он на пресс-встрече.

По его словам, на данный момент много компаний проявляет интерес к покупке активов, поэтому министр призвал дождаться до следующего года.

— Но хочу напомнить, что у Казахстана в соответствии с кодексом о недрах есть приоритетное право и в будущем мы решим, воспользуемся мы или нет, — подчеркнул Аккенженов.

В ноябре сообщалось, что Казахстан может выкупить долю «Лукойла» на Карачаганаке. Тогда же в пресс-службе «КазМунайГаза» дали разъяснение по ситуации, связанной с введением санкций против российской нефтяной компании «Лукойл».

Напомним, ЛУКОЙЛ работает в Казахстане с 1995 года. Компания участвует в нескольких добывающих проектах на суше, таких как Карачаганак (13,5% в компании-операторе месторождения «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.»), Тенгиз (5% в операторе ТОО «Тенгизшевройл»), Кумколь (50% в АО «Тургай Петролеум»), а также в Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК), доля участия в котором составляет 12,5%.

Также ранее сообщалось, что на Каспийском шельфе «Лукойл» совместно с «КазМунайГазом» приступили к реализации перспективных проектов «Каламкас-море» и «Хазар».

За годы работы в Казахстане «Лукойл» инвестировал в нефтегазовую отрасль страны более 12 млрд долларов, добыв 94 млн тонн нефти и 60 млрд кубометров газа.