    Продажа активов «Лукойла» в Казахстане: в Минэнерго назвали сроки

    Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов рассказал о том, на каком этапе сейчас находятся переговоры о продаже активов «Лукойла», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Как было известно ранее, Минфин США установил срок для решения этого вопрос до 13 декабря. 

    — На сегодняшний момент срок продлен до середины января, поэтому мы все с нетерпением ждем завершения этих сроков и дальнейших действий. Правительство никаких переговоров не проводит по покупке данных активов, — сообщил он на пресс-встрече.

    По его словам, на данный момент много компаний проявляет интерес к покупке активов, поэтому министр призвал дождаться до следующего года.

    — Но хочу напомнить, что у Казахстана в соответствии с кодексом о недрах есть приоритетное право и в будущем мы решим, воспользуемся мы или нет, — подчеркнул Аккенженов.

    В ноябре сообщалось, что Казахстан может выкупить долю «Лукойла» на Карачаганаке. Тогда же в пресс-службе «КазМунайГаза» дали разъяснение по ситуации, связанной с введением санкций против российской нефтяной компании «Лукойл». 

    Напомним, ЛУКОЙЛ работает в Казахстане с 1995 года. Компания участвует в нескольких добывающих проектах на суше, таких как Карачаганак (13,5% в компании-операторе месторождения «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.»), Тенгиз (5% в операторе ТОО «Тенгизшевройл»), Кумколь (50% в АО «Тургай Петролеум»), а также в Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК), доля участия в котором составляет 12,5%. 

    Также ранее сообщалось, что на Каспийском шельфе «Лукойл» совместно с «КазМунайГазом» приступили к реализации перспективных проектов «Каламкас-море» и «Хазар». 

    За годы работы в Казахстане «Лукойл» инвестировал в нефтегазовую отрасль страны более 12 млрд долларов, добыв 94 млн тонн нефти и 60 млрд кубометров газа.

