Казахстан может выкупить долю «Лукойла» на Карачаганаке

По информации источника Nege.kz, у «Лукойла» осталось всего 26 дней на закрытие сделок по продаже доли в проектах по Карачаганаку и Тенгизу. Быстрее всего это можно сделать с «КазМунайГазом», учитывая действующие у Казахстана опционы.

По информации издания, 300 млн долларов за 13,5% доли в KPO — неплохая сделка для КМГ. Только за прошлый год «Лукойл» получил с этой доли свыше 180 млн долларов чистой прибыли. При этом 300 млн долларов для «КазМунайГаза» посильны: чистая прибыль нацкомпании за первое полугодие текущего года составляет около 1 млрд долларов.

В пресс-службе КМГ на запрос корреспондента агентства ответили, что слухи компания не комментирует, однако дали разъяснение по ситуации, связанной с введением санкций против российской нефтяной компании «Лукойл».

— В настоящий момент участники совместных проектов проводят комплексную оценку потенциального влияния внешних факторов, включая санкционные ограничения. Оценка осуществляется с учетом правовых, финансовых и технических аспектов, — сообщили компании.

Как отметили в пресс-службе, работа по проектам продолжается в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и договорными обязательствами.

— Во всех соглашениях предусмотрена санкционная оговорка, определяющая порядок действий в случае введения ограничительных мер. Условия данных положений являются конфиденциальными, — добавили в КМГ.

Ранее вице-министр энергетики РК Санжар Жаркешов также комментировал вопрос, связанный с введением санкций против «Лукойл».