    11:00, 28 Октябрь 2025 | GMT +5

    Лукойл объявила о намерении продать международные активы

    «Лукойл» сообщает, что в связи с введением ограничительных мер в отношении Компании и ее дочерних обществ со стороны ряда государств, Компания объявила о намерении продать свои международные активы, передает агентство Kazinform.

    Лукойл
    Фото: forbes.kz

    Как сообщается на официальном сайте уже начат процесс рассмотрения предложений от потенциальных покупателей.

    Продажа активов осуществляется в соответствии с лицензией OFAC на завершение операций (wind down license). При необходимости Компания планирует обратиться за продлением действия данной лицензии, чтобы обеспечить бесперебойную работу своих международных активов.

    ЛУКОЙЛ работает в Республике Казахстан с 1995 года. Компания участвует в нескольких добывающих проектах на суше, таких как Карачаганак (13,5% в компании-операторе месторождения «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.»), Тенгиз (5% в операторе ТОО «Тенгизшевройл»), Кумколь (50% в АО «Тургай Петролеум»), а также в Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК), доля участия в котором составляет 12,5%. 

    Также ранее сообщалось, что на Каспийском шельфе «Лукойл» совместно с «КазМунайГазом» приступили к реализации перспективных проектов «Каламкас-море» и «Хазар».

    За годы работы в Казахстане «Лукойл» инвестировал в нефтегазовую отрасль страны более 12 млрд долларов, добыв 94 млн тонн нефти и 60 млрд кубометров газа.

