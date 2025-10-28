Лукойл объявила о намерении продать международные активы

Как сообщается на официальном сайте уже начат процесс рассмотрения предложений от потенциальных покупателей.

Продажа активов осуществляется в соответствии с лицензией OFAC на завершение операций (wind down license). При необходимости Компания планирует обратиться за продлением действия данной лицензии, чтобы обеспечить бесперебойную работу своих международных активов.

ЛУКОЙЛ работает в Республике Казахстан с 1995 года. Компания участвует в нескольких добывающих проектах на суше, таких как Карачаганак (13,5% в компании-операторе месторождения «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.»), Тенгиз (5% в операторе ТОО «Тенгизшевройл»), Кумколь (50% в АО «Тургай Петролеум»), а также в Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК), доля участия в котором составляет 12,5%.

Также ранее сообщалось, что на Каспийском шельфе «Лукойл» совместно с «КазМунайГазом» приступили к реализации перспективных проектов «Каламкас-море» и «Хазар».

За годы работы в Казахстане «Лукойл» инвестировал в нефтегазовую отрасль страны более 12 млрд долларов, добыв 94 млн тонн нефти и 60 млрд кубометров газа.