РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:08, 17 Январь 2026 | GMT +5

    Проблемы агросектора Жамбылской области планируют решать комплексно

    Дополнительные средства областного бюджета предлагают направить прежде всего на водосбережение, поддержку животноводства и обновление сельскохозяйственной техники, передает корреспондент агентства Kazinform.

    животноводство
    Фото: акимат Жамбылской области

    За последние годы аграрный сектор региона не раз сталкивался с серьезными вызовами — от засушливых сезонов и дефицита поливной воды до изношенной техники и роста себестоимости продукции. В этих условиях предлагаемые изменения в бюджете выглядят попыткой ответить на накопившиеся системные проблемы, а не точечными мерами.

    Как пояснила руководитель управления экономики и бюджетного планирования Жамбылской области Сандугаш Абдралиева, корректировка расходов стала возможной за счет неиспользованных остатков средств, образовавшихся по итогам предыдущего финансового года вследствие перевыполнения собственных доходов, а также за счет оптимизации бюджетных расходов.

    Ключевой ресурс — вода

    Наибольший объем средств в структуре расходов агропромышленного комплекса предлагается направить на внедрение водосберегающих технологий — 11,7 млрд тенге. Это направление неслучайно стало приоритетным, так как Жамбылская область остается одним из наиболее зависимых от орошения регионов страны, а проблемы с водой особенно остро проявлялись в засушливые годы в Байзакском, Жуалынском, Меркенском районах и на ряде массивов вдоль трансграничных рек.

    а
    Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации

    Речь идет о компенсации части затрат аграриев при установке современных систем орошения, включая капельное и дождевальное, которые позволяют сократить потери воды и повысить эффективность полива. Ожидается, что такие меры помогут не только стабилизировать урожайность, но и снизить риски в периоды маловодья.

    Дополнительно в проекте уточнения бюджета предусмотрены средства на субсидирование услуг по доставке воды сельхозпроизводителям — 84,4 млн тенге. Эта мера рассчитана на хозяйства, которые уже сейчас сталкиваются с нехваткой поливной воды и вынуждены нести дополнительные расходы.

    Поддержку получит и растениеводство. На развитие производства приоритетных сельскохозяйственных культур направят 1,7 млрд тенге. Еще 1,5 млрд тенге планируется выделить на субсидирование стоимости минеральных удобрений (за исключением органических), что должно снизить финансовую нагрузку на фермеров и частично компенсировать рост цен на агрохимию.

    а
    Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации

    Ставка на животноводство

    Отдельный блок расходов касается животноводства — традиционно одной из ключевых отраслей для сельских районов Жамбылской области.

    На повышение продуктивности и качества продукции, а также развитие племенного животноводства планируется направить 3,8 млрд тенге.

    Эти средства предполагается использовать для поддержки хозяйств, работающих над улучшением породных характеристик скота, что в перспективе должно отразиться на объемах и качестве мяса и молока.

    В условиях, когда многие хозяйства до сих пор работают с ограниченными ресурсами и устаревшим поголовьем, такие меры рассматриваются как способ повысить устойчивость отрасли.

    а
    Фото: акимат Жамбылской области

    Техника, инвестиции и переработка

    Еще одним важным направлением остается обновление материально-технической базы сельского хозяйства. На субсидирование процентных ставок по кредитам и лизингу при приобретении сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования предусмотрено 1,5 млрд тенге.

    Для многих фермеров это может стать возможностью обновить парк техники, износ которого в регионе остается высоким.

    Дополнительно 3 млрд тенге планируется направить на возмещение части затрат агропромышленных субъектов при реализации инвестиционных проектов.

    Речь идет о хозяйствах и предприятиях, которые вкладываются в расширение производства, строительство объектов или модернизацию инфраструктуры.

    ашм
    Коллаж: Kazinform / world-nan.kz / Freepik / Pexels

    Отдельно предусмотрено 144 млн тенге на субсидирование расходов перерабатывающих предприятий, закупающих сельскохозяйственную продукцию для глубокой переработки в животноводческой отрасли.

    Эта мера призвана поддержать переработку на месте и увеличить добавленную стоимость продукции.

    Поддержка рыбных хозяйств

    В проекте уточнения бюджета нашлось место и для рыбного хозяйства — направления, которое в последние годы постепенно развивается в регионе. На компенсацию части расходов, понесенных субъектами рыбной отрасли при инвестиционных вложениях, предусмотрено 350 млн тенге. Средства планируется направить через управление природных ресурсов и регулирования природопользования.

    рыбная ферма, рыба, производство
    Фото: из личного архива Кайрата Усакова

    В итоге

    В целом предлагаемые изменения в бюджете выглядят попыткой сместить акцент с разовых мер на более долгосрочные решения — экономию воды, обновление техники, поддержку продуктивности и переработки.

    Проект уточнения областного бюджета на 2026 год уже рассмотрен на заседании постоянной комиссии маслихата и был одобрен депутатами. Насколько принимаемые меры окажутся действенными удастся оценить уже к середине этого года.

    Ранее мы рассказывали о том, как меняется социально-экономический облик Жамбылской области.

    Повысить урожайность с помощью ИИ планируют в Жамбылской области.

    Теги:
    Бюджет Сельское хозяйство Фермеры Инвестиции Регионы Жамбылская область Тараз
    Алексей Поляков
    Алексей Поляков
    Автор
    Сейчас читают