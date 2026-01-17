Проблемы агросектора Жамбылской области планируют решать комплексно

За последние годы аграрный сектор региона не раз сталкивался с серьезными вызовами — от засушливых сезонов и дефицита поливной воды до изношенной техники и роста себестоимости продукции. В этих условиях предлагаемые изменения в бюджете выглядят попыткой ответить на накопившиеся системные проблемы, а не точечными мерами.

Как пояснила руководитель управления экономики и бюджетного планирования Жамбылской области Сандугаш Абдралиева, корректировка расходов стала возможной за счет неиспользованных остатков средств, образовавшихся по итогам предыдущего финансового года вследствие перевыполнения собственных доходов, а также за счет оптимизации бюджетных расходов.

Ключевой ресурс — вода

Наибольший объем средств в структуре расходов агропромышленного комплекса предлагается направить на внедрение водосберегающих технологий — 11,7 млрд тенге. Это направление неслучайно стало приоритетным, так как Жамбылская область остается одним из наиболее зависимых от орошения регионов страны, а проблемы с водой особенно остро проявлялись в засушливые годы в Байзакском, Жуалынском, Меркенском районах и на ряде массивов вдоль трансграничных рек.

Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации

Речь идет о компенсации части затрат аграриев при установке современных систем орошения, включая капельное и дождевальное, которые позволяют сократить потери воды и повысить эффективность полива. Ожидается, что такие меры помогут не только стабилизировать урожайность, но и снизить риски в периоды маловодья.

Дополнительно в проекте уточнения бюджета предусмотрены средства на субсидирование услуг по доставке воды сельхозпроизводителям — 84,4 млн тенге. Эта мера рассчитана на хозяйства, которые уже сейчас сталкиваются с нехваткой поливной воды и вынуждены нести дополнительные расходы.

Поддержку получит и растениеводство. На развитие производства приоритетных сельскохозяйственных культур направят 1,7 млрд тенге. Еще 1,5 млрд тенге планируется выделить на субсидирование стоимости минеральных удобрений (за исключением органических), что должно снизить финансовую нагрузку на фермеров и частично компенсировать рост цен на агрохимию.

Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации

Ставка на животноводство

Отдельный блок расходов касается животноводства — традиционно одной из ключевых отраслей для сельских районов Жамбылской области.

На повышение продуктивности и качества продукции, а также развитие племенного животноводства планируется направить 3,8 млрд тенге.

Эти средства предполагается использовать для поддержки хозяйств, работающих над улучшением породных характеристик скота, что в перспективе должно отразиться на объемах и качестве мяса и молока.

В условиях, когда многие хозяйства до сих пор работают с ограниченными ресурсами и устаревшим поголовьем, такие меры рассматриваются как способ повысить устойчивость отрасли.

Фото: акимат Жамбылской области

Техника, инвестиции и переработка

Еще одним важным направлением остается обновление материально-технической базы сельского хозяйства. На субсидирование процентных ставок по кредитам и лизингу при приобретении сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования предусмотрено 1,5 млрд тенге.

Для многих фермеров это может стать возможностью обновить парк техники, износ которого в регионе остается высоким.

Дополнительно 3 млрд тенге планируется направить на возмещение части затрат агропромышленных субъектов при реализации инвестиционных проектов.

Речь идет о хозяйствах и предприятиях, которые вкладываются в расширение производства, строительство объектов или модернизацию инфраструктуры.

Коллаж: Kazinform / world-nan.kz / Freepik / Pexels

Отдельно предусмотрено 144 млн тенге на субсидирование расходов перерабатывающих предприятий, закупающих сельскохозяйственную продукцию для глубокой переработки в животноводческой отрасли.

Эта мера призвана поддержать переработку на месте и увеличить добавленную стоимость продукции.

Поддержка рыбных хозяйств

В проекте уточнения бюджета нашлось место и для рыбного хозяйства — направления, которое в последние годы постепенно развивается в регионе. На компенсацию части расходов, понесенных субъектами рыбной отрасли при инвестиционных вложениях, предусмотрено 350 млн тенге. Средства планируется направить через управление природных ресурсов и регулирования природопользования.

Фото: из личного архива Кайрата Усакова

В итоге

В целом предлагаемые изменения в бюджете выглядят попыткой сместить акцент с разовых мер на более долгосрочные решения — экономию воды, обновление техники, поддержку продуктивности и переработки.

Проект уточнения областного бюджета на 2026 год уже рассмотрен на заседании постоянной комиссии маслихата и был одобрен депутатами. Насколько принимаемые меры окажутся действенными удастся оценить уже к середине этого года.

