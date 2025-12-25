Как меняется социально-экономический облик Жамбылской области

Жамбылская область известна как регион, где рядом существуют сельское хозяйство, промышленность и активное строительство. Здесь традиционно опираются на землю и производство, но при этом все заметнее становится вклад инвестиций, инфраструктурные проекты и обновление социальной сферы.

Эта многопрофильность отражается и в макроэкономических показателях. По итогам первого полугодия 2025 года общий региональный продукт вырос на 7,9% и достиг 3150,4 млрд тенге. За 11 месяцев текущего года краткосрочный экономический индикатор составил 109,4%. Рост отмечен по большинству базовых отраслей: промышленность прибавила 16,0%, строительство — 20,4%, инвестиции в основной капитал — 33,1%, связь — 9,5%, транспорт — 2,9%.

На этом фоне в регионе реализуются крупные индустриальные проекты, модернизируются инженерные сети и дороги, вводятся новые социальные объекты и расширяются меры поддержки населения.

Фото: акимат Жамбылской области

Экономика и промышленность

Промышленность остается одним из драйверов экономики региона. С начала года объем выпуска промышленной продукции достиг 1,2 трлн тенге, что на 10,9% больше, чем годом ранее.

В отрасли работают 929 предприятий — от крупных производств до малого бизнеса, где в общей сложности заняты 39,7 тыс. человек. При этом более половины промышленного выпуска, 62,1%, приходится на обрабатывающий сектор.

Жамбылская область занимает заметные позиции в химической и перерабатывающей промышленности страны. Здесь производится весь объем натрия триполифосфата, натрия цианида, аммофоса и желтого фосфора в масштабах республики, а также 40% отечественного сахара. Такая структура позволяет формировать устойчивую экспортную базу и обеспечивать стабильную загрузку производственных мощностей.

Фото: акимат Жамбылской области

Инвестиции в промышленный сектор составили 203,8 млрд тенге, что в 2,1 раза превышает уровень прошлого года. Экспорт продукции обрабатывающей промышленности вырос в 1,5 раза и достиг 270,4 млн долларов США, благодаря чему регион занял первое место в стране по этому показателю.

Инвестиции и индустриальные проекты

С начала года в экономику Жамбылской области привлечено 599,2 млрд тенге инвестиций, из которых 82% составляют частные средства.

По доле частных инвестиций регион входит в пятерку лидеров страны, а по темпам роста привлеченных средств занимает третье место по республике (рост в 1,4 раза).

Инвестиционный портфель включает 62 проекта общей стоимостью 4,1 трлн тенге с созданием 8,3 тыс. рабочих мест до 2029 года. Из них 12 проектов реализуются с участием иностранных инвесторов — на 2,6 трлн тенге.

Фото: акимат Жамбылской области

До конца текущего года планируется запустить 26 проектов на 161 млрд тенге с созданием 1,1 тыс. рабочих мест. С начала 2025 года уже реализован 21 проект на 27,5 млрд тенге, создано 550 рабочих мест.

Среди крупнейших инициатив — проекты химической, металлургической и агропромышленной направленности, а также развитие «зеленой» энергетики. В частности, в области реализуется уникальный для страны проект компании Shengtai Biotech Co. Ltd (Fufeng Group) по глубокой переработке кукурузы мощностью до 3 млн тонн в год.

В металлургическом секторе ведется строительство завода Yonggang Iron and Steel Group Co. Ltd (Fujian Hengwang Investment) по выпуску до 3 млн тонн прокатной продукции в год.

В химической отрасли развиваются проекты компании «Еврохим Удобрения» с запуском производства серной кислоты и последующим выходом на выпуск сложных удобрений, Qazaq Soda по производству кальцинированной соды, Altynalmas Reagents по выпуску натрия цианида, а также Kazakhstan Hydrogen Peroxide по производству пероксида водорода.

Фото: акимат Жамбылской области

В агропромышленном комплексе стартовало строительство современного сахарного завода Zhongkai Kazakhstan International Sugar Industry Company. В сфере возобновляемой энергетики реализуются проекты ветровых электростанций Total Eren и Masdar с системами накопления энергии.

Ожидается, что только за счет крупных инвестиционных проектов в экономику области будет привлечено 3,8 трлн тенге инвестиций. Значительная часть проектов сосредоточена на территории СЭЗ «Jibek Joly», где реализуются 18 инициатив на 1,6 трлн тенге с созданием 5,2 тыс. рабочих мест.

Еще один центр роста — индустриальная зона «Тараз»: здесь планируется реализация 23 проектов на 113 млрд тенге с созданием 1300 рабочих мест.

Аграрный сектор и водное хозяйство

Аграрный сектор остается одной из опор экономики региона. Общий объем продукции сельского хозяйства достиг 485,4 млрд тенге, рост составил 1,4%.

Посевные площади в этом году расширены до 640 тыс. га, а валовой сбор сельхозпродукции превысил 3,3 млн тонн. Основу урожая традиционно составили зерновые и масличные культуры, овощи и бахчевые.

Фото: акимат Жамбылской области

Отдельное внимание в последние годы приковано к сахарной свекле. В текущем сезоне культура убрана на 100% площадей, собрано 221 тыс. тонн при средней урожайности 460 центнеров с гектара.

Для поддержки производителей из местного бюджета выделено 6,9 млрд тенге, еще 5,3 млрд тенге до конца года ожидается из республиканского бюджета.

Экспортный потенциал аграрной отрасли продолжает расти. Объем поставок сельхозпродукции за рубеж составил 888,7 тыс. тонн, в том числе 410 тыс. тонн лука.

Продукция из Жамбылской области отправляется в Россию, Кыргызстан, Пакистан, Узбекистан и Азербайджан, а по экспорту лука регион сохраняет лидирующие позиции в стране.

Фото: акимат Жамбылской области

Для повышения устойчивости сельского хозяйства в регионе активно внедряются водосберегающие технологии — они охватили уже 66,5 тыс. га посевных площадей.

Параллельно в шести районах области проводится реконструкция 322 водных объектов на сумму 37,2 млрд тенге. В рамках Комплексного плана развития водной отрасли до 2029 года запланировано строительство 11 новых водохранилищ, реконструкция трех действующих и ремонт 312 каналов.

Фото: акимат Жамбылской области

Инфраструктура, жилье и социальная сфера

Жилищное строительство в регионе набрало устойчивый темп. С начала года в Жамбылской области введено 642,6 тыс. кв. м жилья. Сегодня в разных районах продолжается строительство 46 жилых домов на 2190 квартир, при этом 11 социальных домов уже приняли новоселов.

Параллельно работают программы поддержки многодетных семей, социально уязвимых категорий и молодежи, в том числе в рамках инициативы «Әулие ата жастары».

Фото: акимат Жамбылской области

Одновременно обновляется и инженерная инфраструктура. До конца года качественной питьевой водой планируется обеспечить 24 сельских населенных пункта и 9 жилых массивов в Таразе и Шу.

Это позволит довести уровень обеспеченности питьевой водой в регионе до 100%. Продолжается и газификация: реализуются 14 проектов, по итогам которых уровень газоснабжения вырастет с 91,3% до 91,8%.

Фото: акимат Жамбылской области

Дорожные работы остаются одним из приоритетов. В этом году на реализацию 182 проектов в отрасли направлено 28 млрд тенге. Строительством, реконструкцией и ремонтом охвачено 460,2 км автодорог, что должно заметно повысить транспортную доступность и качество дорожной сети.

Значительные средства направляются и на социальную сферу. Объем финансирования составил 46,6 млрд тенге — это в 1,1 раза больше, чем годом ранее.

В рамках программ занятости создано свыше 18,3 тыс. рабочих мест, уровень безработицы удерживается на отметке 4,8%. Средняя заработная плата выросла на 10,2% и достигла 308,1 тыс. тенге.

Фото: акимат Жамбылской области

Параллельно решаются вопросы образования и здравоохранения. В регионе продолжается строительство 26 объектов образования, с начала года введены 10 школ на 4070 мест, что позволяет поэтапно снижать нагрузку трехсменного обучения и дефицит ученических мест.

В системе здравоохранения продолжаются строительство и капитальный ремонт медицинских учреждений, закуплено 32 единицы современного оборудования на 6 млрд тенге, а уровень оснащенности медорганизаций достиг 92%.

Фото: акимат Жамбылской области

Ранее мы рассказывали о социально-экономическом развитии Мангистауской, Акмолинской и Кызылординской областей.