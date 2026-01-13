Повысить урожайность с помощью ИИ планируют в Жамбылской области

Как следует из карты цифрового развития региона, ставка делается не только на учет и контроль, но и на практический эффект для аграриев. По расчетам специалистов, применение аналитических и технологических инструментов позволит увеличить среднюю урожайность сельскохозяйственных культур до 50% по сравнению с предыдущими периодами. Эти же решения будут использоваться для прогнозирования рисков и более точного планирования работ в полях.

Одним из ключевых направлений станет развитие «умного земледелия». Уже к 2027 году современные технологии должны охватить не менее 20% сельхозугодий, а к 2028 году — не менее 50%. Речь идет о внедрении датчиков, аналитики больших данных и моделей искусственного интеллекта для мониторинга состояния почвы, погодных условий и посевов. На практике это позволит точнее определять сроки посева и полива, своевременно реагировать на засуху или переувлажнение, снижать потери урожая и рациональнее использовать воду, удобрения и топливо.

Параллельно в регионе планируют выстроить более прозрачную систему учета поголовья. Внедрение идентификации сельскохозяйственных животных позволит отслеживать их жизненный цикл, усилить ветеринарный контроль и оперативно выявлять заболевания. Ожидается, что к 2028 году такая система охватит не менее 90% поголовья.

Отдельный акцент в документах сделан на переработке продукции и самообеспечении. Власти региона обозначили цели по доведению самообеспечения по отдельным видам продукции до 100%, а также увеличению доли переработанной продукции в агропромышленном комплексе и экспорте до 70%. Современные технологические решения, как ожидается, повысят прозрачность предоставления господдержки и упростят взаимодействие аграриев с государственными органами.

Ранее сообщалось, что более 300 хозяйств в Казахстане внедрили smart-технологии.

Алексей Поляков, новость