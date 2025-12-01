Пробки в Алматы: аким высказался о платном въезде и развитии общественного транспорта

На брифинге в Службе центральных коммуникаций аким ответил на вопрос о возможности введения платного въезда для старых автомобилей.

— Это часть реализации нашего проекта по развитию транспортного каркаса города. В целом у нас стоит такая задача: если сегодня только 35% населения пользуется общественным транспортом, то к 2030 году мы планируем довести этот показатель до 65%. В этой связи предстоит большая работа по расширению метро, внедрению новых видов общественного транспорта и модернизации существующей системы, — отметил Дархан Сатыбалды.

По его данным, в день на общественном транспорте совершается 1,6 млн транзакций, к 2030 году планируется довести эту цифру до 3 млн.

— Мы хотим изменить баланс и пересадить людей с личного транспорта на общественный. Для этого необходимо создать комфортные условия, — подчеркнул аким.

Он подчеркнул, что ограничения будут вводиться только после того, как общественный транспорт станет надежной альтернативой.

Одной из мер по борьбе с заторами станет внедрение платных парковок, в первую очередь в центральной части города.

— Сейчас люди оставляют автомобили на парковках на 1–2 дня, а некоторые — на полгода. Мы поэтому предусмотрели платные парковки с льготами для местных жителей, в некоторых случаях будут и бесплатные места, — пояснил он.

По словам акима, транспортная загруженность напрямую влияет на экологическую ситуацию в городе, поэтому приоритет отдается развитию альтернативы личному автотранспорту.

— Это сложный вопрос. Пробки напрямую влияют и на экологию — транспортные средства загрязняют воздух на 60%. Мы изучили зарубежный опыт таких городов, как Шанхай, Лондон и Москва. В Москве в 2016 году доля пользователей личного транспорта составляла 60%, сейчас она снизилась до 30%, тогда как оставшиеся 70% пользуются общественным транспортом. Поэтому решение проблемы заторов только одно, — отметил Дархан Сатыбалды.

Аким подчеркнул, что одним из наиболее оперативных решений является развитие скоростных маршрутов общественного транспорта.

— Во-первых, можно быстро и относительно легко запустить линии БРТ. Кроме того, разрабатывается проект ЛРТ, и эти направления будут реализовываться параллельно, — сказал он.

Отдельно глава города остановился на развитии метро. По его словам, в настоящее время пересматриваются сроки завершения отдельных объектов.

— В июне, когда я посещал метро, мне сообщили, что для завершения станции «Калкаман» потребуется 24 месяца. Сейчас планируется завершить работы за 8-9 месяцев. Такие проекты необходимо реализовывать оперативно, — отметил аким.

Вместе с тем город продолжает расширение метрополитена.

— В следующем году мы начнем строительство участка метро протяженностью 5,3 км между станцией «Калкаман» и рынком «Барлык». Также разрабатывается проект второй линии метро протяженностью 14 километров от станции «Жибек жолы» до аэропорта, — сообщил Дархан Сатыбалды.

В завершение аким подчеркнул, что без запуска метро и развития общественного транспорта проблему транспортных заторов в городе решить невозможно.

Ранее сообщалось, что ежедневно в Алматы въезжают почти 500 тысяч человек из соседних регионов, а по улицам города передвигаются более миллиона автомобилей. Чтобы снизить пробки, в городе планируется внедрение интеллектуальной транспортной системы, которая позволит уменьшить заторы в часы пик на 20–25%.