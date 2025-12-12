Признание юрты ЮНЕСКО подчеркивает общность наследия Центральной Азии — Ерлан Карин

— На 20-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО в г. Нью-Дели, Индия принято решение расширить существующую номинацию «Традиции изготовления и использования юрты», внесенную Казахстаном и Кыргызстаном в 2014 году. Это усиливает признание юрты как части мировой культуры и подчеркивает общность наследия Центральной Азии, — отметил госсоветник.

Сегодня Казахстан представлен в 14 номинациях Репрезентативного списка нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, входя в топ-25 среди 183 стран-участниц.

Также сейчас на рассмотрении ЮНЕСКО находится национальная заявка Казахстана «Салбурын» и ряд многонациональных номинаций: «Искусство вышивки» (Казахстан, Узбекистан и Таджикистан), «Искусство валяние войлока» (Казахстан, Кыргызстан, Азербайджан, Иран, Монголия, Таджикистан, Турция, Узбекистан), «Эпос Алпамыс» (Казахстан, Азербайджан, Туркменистан, Турция, Узбекистан) и «Тақия» (Казахстан, Туркменистан, Азербайджан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Турция).

Напомним, 10 декабря традиционные юрты Казахстана, Кыргызстана и Каракалпакстана были внесены в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.