Присяжные оправдали 12 сотрудников КУИС по делу о пытках в Акмолинской области
Присяжные заседатели Специализированного межрайонного уголовного суда Акмолинской области признали невиновными 12 сотрудников КУИС, обвинявшихся в применении недозволенных методов воздействия к осужденным в учреждении города Атбасар, передает корреспондент агентства Kazinform.
Специализированный межрайонный уголовный суд Акмолинской области с участием присяжных заседателей рассмотрел уголовное дело в отношении 12 сотрудников Комитета уголовно-исполнительной системы.
Органами уголовного преследования они обвинялись в применении недозволенных методов воздействия к осужденным, отбывающим наказание в учреждении города Атбасар. Действия подсудимых квалифицировались по статье 146 части 3 пункта 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан («Пытки»).
По итогам рассмотрения дела присяжные заседатели вынесли вердикт о невиновности всех подсудимых. Решение об отсутствии события преступления и невиновности было принято в совещательной комнате путем голосования.
Как уточняется, каждый из 10 присяжных заседателей и судья имели по одному голосу, преимуществ при голосовании не предусматривалось.
Приговором суда 12 сотрудников КУИС признаны невиновными. За оправданными признано право на реабилитацию.
Приговор суда в законную силу не вступил.
Напомним, в 2023 году в соцсетях появилось видео, на котором сотрудники исправительного учреждения № 1 Атбасарского района избили осужденного с применением спецсредств за отказ мыть санузлы. Тогда по результатам проведенного служебного расследования КУИС решением дисциплинарной комиссии начальник ДУИС по Акмолинской области и его заместитель, а также начальник колонии были представлены к отстранению от занимаемых должностей.
В феврале 2025 года 12 обвиняемых в пытках сотрудников КУИС были оправданы в Акмолинской области. Такой вердикт вынесли в отношении подсудимых присяжные заседатели.
Однако прокуратура опротестовала решение суда присяжных.
Вскоре приговор в отношении 12 сотрудников КУИС был отменен.
Основаниями к отмене приговора явились допущенные судом первой инстанции процессуальные нарушения.
Позже заместитель прокурора Акмолинской области Ерболат Жусип озвучил позицию прокуратуры по нашумевшей истории о пытках в акмолинской колонии — настаивать на вынесении обвинительного вердикта.
Накануне Kazinform писал о том, как идет процесс над 12 сотрудниками акмолинского КУИС: суд допрашивал свидетелей.