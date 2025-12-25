РУ
    19:00, 24 Декабрь 2025 | GMT +5

    Присяжные оправдали 12 сотрудников КУИС по делу о пытках в Акмолинской области

    Присяжные заседатели Специализированного межрайонного уголовного суда Акмолинской области признали невиновными 12 сотрудников КУИС, обвинявшихся в применении недозволенных методов воздействия к осужденным в учреждении города Атбасар, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Оксана Матасова / Kazinform

    Специализированный межрайонный уголовный суд Акмолинской области с участием присяжных заседателей рассмотрел уголовное дело в отношении 12 сотрудников Комитета уголовно-исполнительной системы.

    Органами уголовного преследования они обвинялись в применении недозволенных методов воздействия к осужденным, отбывающим наказание в учреждении города Атбасар. Действия подсудимых квалифицировались по статье 146 части 3 пункта 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан («Пытки»).

    По итогам рассмотрения дела присяжные заседатели вынесли вердикт о невиновности всех подсудимых. Решение об отсутствии события преступления и невиновности было принято в совещательной комнате путем голосования.

    Как уточняется, каждый из 10 присяжных заседателей и судья имели по одному голосу, преимуществ при голосовании не предусматривалось.

    Приговором суда 12 сотрудников КУИС признаны невиновными. За оправданными признано право на реабилитацию.

    Приговор суда в законную силу не вступил.

    Напомним, в 2023 году в соцсетях появилось видео, на котором сотрудники исправительного учреждения № 1 Атбасарского района избили осужденного с применением спецсредств за отказ мыть санузлы. Тогда по результатам проведенного служебного расследования КУИС решением дисциплинарной комиссии начальник ДУИС по Акмолинской области и его заместитель, а также начальник колонии были представлены к отстранению от занимаемых должностей.

    В феврале 2025 года 12 обвиняемых в пытках сотрудников КУИС были оправданы в Акмолинской области. Такой вердикт вынесли в отношении подсудимых присяжные заседатели.

    Однако прокуратура опротестовала решение суда присяжных.

    Вскоре приговор в отношении 12 сотрудников КУИС был отменен.

    Основаниями к отмене приговора явились допущенные судом первой инстанции процессуальные нарушения.

    Позже заместитель прокурора Акмолинской области Ерболат Жусип озвучил позицию прокуратуры по нашумевшей истории о пытках в акмолинской колонии — настаивать на вынесении обвинительного вердикта.

    Накануне Kazinform писал о том, как идет процесс над 12 сотрудниками акмолинского КУИС: суд допрашивал свидетелей.

