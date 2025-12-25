Присяжные оправдали 12 сотрудников КУИС по делу о пытках в Акмолинской области

Специализированный межрайонный уголовный суд Акмолинской области с участием присяжных заседателей рассмотрел уголовное дело в отношении 12 сотрудников Комитета уголовно-исполнительной системы.

Органами уголовного преследования они обвинялись в применении недозволенных методов воздействия к осужденным, отбывающим наказание в учреждении города Атбасар. Действия подсудимых квалифицировались по статье 146 части 3 пункта 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан («Пытки»).

По итогам рассмотрения дела присяжные заседатели вынесли вердикт о невиновности всех подсудимых. Решение об отсутствии события преступления и невиновности было принято в совещательной комнате путем голосования.

Как уточняется, каждый из 10 присяжных заседателей и судья имели по одному голосу, преимуществ при голосовании не предусматривалось.

Приговором суда 12 сотрудников КУИС признаны невиновными. За оправданными признано право на реабилитацию.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Напомним, в 2023 году в соцсетях появилось видео, на котором сотрудники исправительного учреждения № 1 Атбасарского района избили осужденного с применением спецсредств за отказ мыть санузлы. Тогда по результатам проведенного служебного расследования КУИС решением дисциплинарной комиссии начальник ДУИС по Акмолинской области и его заместитель, а также начальник колонии были представлены к отстранению от занимаемых должностей.

Однако прокуратура опротестовала решение суда присяжных.

Вскоре приговор в отношении 12 сотрудников КУИС был отменен.

Основаниями к отмене приговора явились допущенные судом первой инстанции процессуальные нарушения.

Позже заместитель прокурора Акмолинской области Ерболат Жусип озвучил позицию прокуратуры по нашумевшей истории о пытках в акмолинской колонии — настаивать на вынесении обвинительного вердикта.

