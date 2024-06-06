Продолжается тушение пожара до полной его ликвидации на территориях лесничества Меркенского и Рыскуловского районов Жамбылской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации пресс-службы акима Жамбылской области, всего к тушению пожара привлечено уже более 350 человек, в числе которых 100 работников лесного хозяйства, 84 сотрудника ДЧС области, 6 сотрудников Казавиалесохраны, 26 сотрудников местных исполнительных органов и другие. Также задействовано 75 единиц техники — тракторы, автоцистерны, легковые автомобили, вертолет.

— Распространение пожара контролируется в ходе облета территории возгорания патрульным вертолетом РГКП «Казавиалесоохрана». Проводится опашка по периметру распространения очага пожара, дотушивание локальных очагов и дымящихся точек шанцевым инструментом, то есть лопатами, а также ранцевыми опрыскивателями. Тушение пожара будет проводиться до полной его ликвидации, — сообщили в ведомстве.

Помимо этого, на случай осложнения обстановки находятся в состоянии готовности группировки МЧС городов Алматы, Шымкент и два воздушных борта «Казавиаспас».

Как сообщалось ранее, 4 июня в Меркенском районе на территории Сарыкобинского лесничества произошло возгорание сухой травы на площади 1 650 га. Огонь перешел на территорию Рыскуловского района.

Пожар локализован на общей площади 1 800 га. Угрозы населенным пунктам нет. В тушении пожара было задействовано 167 человек, 39 единиц техники лесного хозяйства и вертолет РГКП «Казавиалесоохрана».

Высокая пожарная опасность объявлена на территориях государственного лесного фонда Жамбылской области, проводятся противопожарные мероприятия, принимаются меры по защите от пожаров земель государственного лесного фонда.

Общая площадь государственного лесного фонда в регионе составляет 4,4 млн гектаров. Из них 2,2 млн гектаров занято саксауловыми лесами. Земли лесного фонда занимают 30,8% территории Жамбылской области.