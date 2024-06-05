Возгорание травы тушат в двух районах Жамбылской области около 150 спасателей

В Меркенском и Рыскуловском районах Жамбылской области огонь охватил территории лесничества, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации пресс-службы акима Жамбылской области, 4 июня около 16:20 на территории Сарыкобинского лесничества (30, 31 кварталы) КГУ «Меркенское учреждение по охране лесов и животного мира» произошло возгорание сухой травы, площадь пожара составила 1 650 га.

- На месте пожара работают более 130 сотрудников лесного хозяйства и департамента по ЧС Жамбылской области, задействовано 25 единиц техники. Ветер восточный 10-12 метров в секунду, температура воздуха +30. Лесничество находится в 160 км от ближайшего населенного пункта в районе. Огонь перешел на территорию Рыскуловского района, где в настоящее время задействовано три бригады в количестве 16 человек и 5 единиц техники, - пояснили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, пожароопасный период объявлен в Жамбылской области. Высокая пожарная опасность объявлена на территориях государственного лесного фонда Жамбылской области, проводятся противопожарные мероприятия, принимаются меры по защите от пожаров земель государственного лесного фонда.

Общая площадь государственного лесного фонда в регионе составляет 4,4 млн гектаров. Из них 2,2 млн гектаров занято саксауловыми лесами, этими уникальными природными образованиями, которые помогают сдерживать наступление песков благодаря своей мощной корневой системе.

Сейчас земли лесного фонда занимают 30,8% территории Жамбылской области, они закреплены за 15 учреждениями по охране лесов и животного мира. За 30 лет общий объем лесного фонда Жамбылской области увеличился на 612 тысяч гектаров, что стало возможным в результате содействия естественному возобновлению леса и профилактики лесных пожаров.