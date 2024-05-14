Пожароопасный период объявили в Жамбылской области

Высокая пожарная опасность объявлена на территориях государственного лесного фонда Жамбылской области, проводятся противопожарные мероприятия, принимаются меры по защите от пожаров земель государственного лесного фонда, передает корреспондент агентства Kazinform.

Общая площадь государственного лесного фонда в регионе составляет 4,4 млн гектаров. Из них 2,2 млн гектаров занято саксауловыми лесами, этими уникальными природными образованиями, которые помогают сдерживать наступление песков благодаря своей мощной корневой системе.

Сейчас земли лесного фонда занимают 30,8% территории Жамбылской области, они закреплены за 15 учреждениями по охране лесов и животного мира. За 30 лет общий объем лесного фонда Жамбылской области увеличился на 612 тысяч гектаров. Это стало возможным в результате содействия естественному возобновлению леса и профилактики лесных пожаров.

— В минувшем 2023 году на землях лесного фонда зарегистрировано семь случаев лесных пожаров, в результате которых произошло возгорание на участках общей площадью 1 474,8 гектара. Сейчас на территориях государственного лесного фонда региона объявлен пожароопасный период, поэтому все подведомственные лесные хозяйства, государственная лесная охрана работают в усиленном режиме. В конце апреля совместно с департаментом по чрезвычайным ситуациям, территориальной инспекцией лесного хозяйства и животного мира и районными акиматами были проведены пожарные учебно-тактические учения, — рассказал руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата области Олжас Баккараев.

Говоря об укомплектованности лесных хозяйств лесопожарной техникой, Олжас Баккараев отметил, что в 2023 году для улучшения материально-технической базы учреждений лесного хозяйства из областного бюджета выделено 280 млн тенге.

— На эти средства приобретено девять тракторов, семь автомобилей, 10 мотопомп, 40 раций, три передвижных вагонных дома, дисковые бороны и другие агрегаты. В лесничествах приведено в рабочее состояние 26 пожарных наблюдательных вышек. Кроме того, на пожароопасных территориях созданы круглосуточные дежурства на 55 постах. В период повышенного пожароопасного сезона будут установлены дополнительно шесть постов. Учреждения лесного хозяйства полностью обеспечены горюче-смазочными материалами. Имеются 35,6 тысячи литров бензина и 20,7 тысячи литров дизтоплива. В пожарных группах состоят 305 человек, на лесопожарных станциях находятся 352 пожарных бойца. Пожарные дружины полностью обеспечены одеждой, они прошли специальное обучение и получили сертификаты, — рассказал спикер.

На 2024 год на выделенные из местного бюджета 280 млн тенге планируется приобрести противопожарную технику и агрегаты, патрульные автомобили, отметил руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата области Олжас Баккараев.

Как сообщалось ранее, ежегодно в Жамбылской области природные пожары были настоящим бедствием — выгорали обширные территории сельхозугодий, лесных хозяйств, сотни гектаров лесопосадок. В огненной стихии гибли люди, наносился огромный ущерб экологии и экономике региона. Однако в 2021 году количество природных пожаров на территории региона резко уменьшилось, хотя синоптики называли жаркое лето 2021 года самым дном засушливого и маловодного периода. Принятая в 2019 году программа предотвращения лесных пожаров, госфинансирование и организация труда помогли минимизировать риски от природных пожаров в регионе.