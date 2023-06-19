Как госфинансирование и организация труда помогли минимизировать риски от природных пожаров

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – За 30 лет общий объем лесного фонда Жамбылской области увеличился на 612 тысяч гектаров. Это стало возможным в результате содействия естественному возобновлению леса и профилактики лесных пожаров. О том, как сохраняют лесной фонд Жамбылской области, какие профилактические противопожарные мероприятия проводят в государственных лесхозах, каким образом удалось снизить число пожаров в лесном фонде – в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Ежегодно в Жамбылской области природные пожары были настоящим бедствием – выгорали обширные территории сельхозугодий, лесных хозяйств, сотни гектаров лесопосадок. В огненной стихии гибли люди, наносился огромный ущерб экологии и экономике региона.

В 2014 году в Меркенских горах трое суток более тысячи человек боролись с обширным природным пожаром. В ходе тушения пожара погиб 32-летний сотрудник акимата сельского округа Абай Рыскуловского района Нургазы Еспенов.

В 2017 году в Жамбылской области в три раза выросло количество природных пожаров, в сравнении с 2016 годом. При этом число загораний увеличилось в три раза, площадь сгоревших земель - в семь раз. Четыре крупных лесных пожара выжгли свыше 11 тыс. га лесной зоны. В степной зоне огнем было уничтожено более одной тысячи гектаров. Ущерб составил 18 млн тенге.

В 2020 году на территории лесфонда региона произошло порядка 20-ти лесных пожаров. Площадь возгораний составила около 50 тыс. гектаров, ущерб – более 10 млн тенге. Наибольшая площадь пострадавших от огня площадей лесфонда пришлась на Мойынкумский район.

И так происходило год от года. В числе проблем, которые тогда необходимо было решить, чтобы повысить эффективность и оперативность пожарных дружин, назывались нехватка горючего, отсутствие взаимодействия с местными исполнительными органами власти, недостаточность современных технических средств.

И вдруг - в 2021 году количество природных пожаров на территории Жамбылской области резко уменьшилось.

Синоптики называли жаркое лето 2021 года самым дном засушливого и маловодного периода. Тем не менее, природных пожаров на территории лесных хозяйств и сельхозугодий региона было на удивление мало.

Почему же это произошло

В Жамбылской области имеется 15 лесных хозяйств, занимающих более 4,5 миллиона гектаров. Из них 2,2 миллиона гектаров занято саксауловыми лесами, этими уникальными природными образованиями, которые помогают сдерживать наступление песков благодаря своей мощной корневой системе. Это весьма актуально для Жамбылской области, значительную часть которой занимают суровая пустыня Бетпак-дала, песчаная пустыня Мойынкумы. Пески неумолимо наступают на населенные пункты, и для того чтобы предотвратить наступление песков, лесхозы ежегодно высаживают до семи тысяч гектаров саксаульника. Но каждый год, с наступлением знойного лета, саксаульные леса подвергались опасности возгорания. Ежегодно высаживали по 5 – 7 тысяч гектаров лесопосадок, а за одно лето могло сгореть 40 – 50 тысяч гектаров лесов.

В 2019 году в Жамбылской области была принята региональная программа улучшения машинно-технологической базы лесных хозяйств. После принятия этой программы областной бюджет за четыре года выделил порядка 850 миллионов тенге на обновление материально-технологической базы.

И если в 2018 году материально-техническое обеспечение лесхозов было на уровне 45%, то к 2021 году добились 80-процентного технического оснащения. Результат был налицо - пожары в лесном фонде региона уменьшились.

Если в 2018 – 2020 годы были всегда большие природные пожары, когда выгорало по 35 – 40 тысяч гектаров леса, то в 2021 году выгорело всего 326 гектаров, хотя была очень сильная жара 40 и выше градусов.

В регионе организовали 61 мобильную группу для круглосуточного дежурства в лесной зоне, с использованием новой техники для лесхозов. В дежурной группе из трех – четырех человек обязательно имеется трактор, соха, своя автомашина. За счет местного бюджета людей обеспечивают продуктами питания, одеждой, ГСМ.

Мобильная группа заезжает на территорию лесхоза на неделю и круглосуточно дежурит. Если где-то дымок появился – поехали, потушили.

Таким образом, был получен результат от финансовых вливаний и материально-технического обеспечения лесхозов. Поэтому летом 2021 года был только один крупный пожар в горной местности Рыскуловского района.

Горный пожар обычно тяжело поддается тушению, так как техника в горы не может подняться, машину с брандспойтом в горы не подгонишь, приходится идти пешком и тушить вручную. Вертолет завозит десант спасателей на горную вершину, оттуда люди спускаются вниз и хлопушками тушат возгорания. Только человеческий ресурс можно задействовать в горах. А это очень опасно.

Кроме того, в 2021 году зафиксировано два небольших пожара на территории Байзакского лесхоза общей площадью 392,6 гектара, ущерб составил 211,8 тыс. тенге. Годом ранее в результате 19 лесных пожаров было уничтожено 41 777 гектаров леса, ущерб составил 15,8 млн тенге.

В этом 2023 году за 5 месяцев на землях лесного фонда зарегистрировано только два лесных пожара. Произошло возгорание 406 гектаров лесного фонда в Байзакском и Жамбылском районах, сумма ущерба, составила 291,7 тыс. тенге. Установлено, что причиной пожара стал человеческий фактор. С виновника взыскан ущерб, причиненный им природе.

Начиная с 1 мая, сотрудники территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира трижды в день проводят облеты пожароопасных участков территории гослесфонда авиатехникой «Казавиалесоохрана», общая площадь облетов - свыше 3 млн гектаров.

Для проведения облетов и мониторинга их противопожарного состояния из бюджета Жамбылской области выделено 47,4 млн тенге (это 48 полетных часов). На космический мониторинг территорий области в 2023 году из бюджета области выделено свыше 8,8 млн тенге, а на проведение работ по охране территории гослесфонда от пожаров на 2023 год выделено 88 млн тенге.

Государство, вложив финансовые средства, смогло эффективно решить сложную многолетнюю проблему – минимизировать риски от природных пожаров, которые ранее наносили огромный материальный ущерб.

Противопожарный щит

Принятие в 2003 году Лесного кодекса Республики Казахстан дало толчок ряду программ по сохранению лесов и их воспроизводству, озеленению населенных пунктов. Одним из основных приоритетов развития лесного сектора стало лесовосстановление, экологическое оздоровление территории страны.

По данным областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования, общая площадь государственного лесного фонда Жамбылской области составляет 4 млн 425 тыс. 293 гектара. Из них покрыто лесом 2 млн 310 тыс. 224 гектара земель, что составляет 52,2% от общего объема лесного фонда.

За 30 лет общая площадь государственного лесного фонда в Жамбылской области увеличилась на 611,7 тыс. гектаров. Площадь покрытых лесом угодий выросла на 734,7 тыс. гектаров, или на 47,6%. Такого результата удалось добиться, благодаря работе по воспроизводству и восстановлению леса, содействию естественному возобновлению леса и рациональному выполнению мероприятий по защите от несанкционированных вырубок, профилактике лесных пожаров. Количество государственных лесхозов увеличилось с семи до 15, создано девять лесохозяйственных учреждений.

Перед природоохранным ведомством поставлены ответственные задачи по рациональному использованию, увеличению, защите лесного фонда. Охрана земель лесного фонда, организация и выполнение мероприятий по противопожарной защите земель государственного лесного фонда в пожароопасный сезон является одной из важных задач природоохранного ведомства, подчеркнул руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области Олжас Баккараев.

«Пожароопасный сезон на землях государственного лесного фонда в 2023 году установлен, в соответствии с приказом Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии РК с 20 марта. В связи с этим на землях лесного фонда Жамбылской области приведены в рабочее состояние 34 пожарные наблюдательные вышки, на пожароопасных территориях поставлен 61 пост, где организовано круглосуточное дежурство. По всем зафиксированным в течение суток случаям лесники отчитываются два раза в день по рации», - рассказал спикер.

Лесопожарные станции оснащены специальной техникой. Это восемь пожарных автомобилей, 13 УАЗиков, малокомплектный пожарный автотранспорт марки АЦ-0,9. Имеются также 66 плугов тракторов МТЗ различных марок и 14 полуприцепных 3-тонных пожарных универсальных цистерн.

Для обеспечения пожарной безопасности и предупреждения пожаров в лесном фонде завершены работы по уходу за противопожарными минерализованными полосами, протяженность которых составляет более 11 тысяч километров. Техника по охране и патрулированию лесного фонда полностью обеспечена горюче-смазочными материалами.

«В пожарных дружинах учреждений лесного хозяйства работают 557 сотрудников. Все они прошли обучение, обеспечены специальной формой, необходимыми средствами пожаротушения, медикаментами. Для охраны территории лесного фонда задействовано 72 легковых автомобиля. В этом году на улучшение материально-технической базы учреждений лесного хозяйства выделено 280 млн тенге. Закуплено 9 тракторов МТЗ 920, 6 автомобилей УАЗ, один автомобиль ВАК, 77 вспомогательных агрегатов, пожарная мотопомпа, 40 единиц средств мобильной связи», - отметил руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области Олжас Баккараев.

Кроме того, авиатехника «Казавиалесозащиты» в течение всего пожароопасного периода, с 20 марта по 1 ноября, проводит контрольно-мониторинговые работы с воздуха.

В пожароопасный сезон контролируется бесперебойная работа постов, расположенных на территориях учреждений лесного хозяйства. Жителей области призывают принять участие в сохранении земель лесного фонда при строгом соблюдении правил пожарной безопасности.

По принятому на 2023 год плану профилактических мероприятий по предупреждению и предотвращению степных и лесных пожаров на территории области 25 - 26 апреля проведены учебно-практические учения по пожаротушению. На 22 июня запланировано проведение пожарно-тактической, учебно-тренировочной подготовки по тушению условных природных пожаров на трансграничной территории Жамбылского района Жамбылской области Республики Казахстан и Таласской области Кыргызской Республики.

В связи с высоким классом пожароопасности 14 июня проведено совещание по предупреждению лесных пожаров на территории государственного лесного фонда. Участниками обсуждения стали руководители учреждений лесного хозяйства, ДЧС Жамбылской области, областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира. Обсуждалась организация профилактических мероприятий, своевременное выявление лесных пожаров, соблюдение техники безопасности, эффективные способы тушения с учетом особенностей природы и рельефа местности, средства и техника пожаротушения, отметили в управлении природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области.

Соблюдать элементарные правила пожарной безопасности

Профилактику пожароопасных ситуаций системно проводят в ДЧС Жамбылской области.

По информации департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области, во всех учреждениях по охране лесов и животного мира создано 15 лесных пожарных станций, которые укомплектованы штатной численностью 135 человек, у них имеется 18 пожарных автомобилей, 36 тракторов, 174 ранцевых огнетушителей, 24 мотопомпы и 246 радиостанций.

В трех отдаленных населенных пунктах созданы пожарные посты. В этом году запланировано создание еще трех пожарных постов в селе Орнек Жамбылского, Майтобе Таласского и Сарыбулак Кордайского районов.

В сельских округах Жамбылской области создано 165 добровольных противопожарных формирований с личным составом 2 128 человек, имеющих на вооружении 49 водовозов, 508 единиц приспособленной для тушения природных пожаров техники, 88 пожарных мотопомп и 175 ранцевых огнетушителей. Во всех 10 районах добровольные противопожарные формирования созданы в форме общественного объединения.

В ГУ «СПиАСР» ДЧС области для доставки личного состава в труднодоступные горные местности приведены в готовность 10 единиц техники высокой проходимости, для тушения природных пожаров имеется 68 автоцистерн высокой проходимости, подготовлено 139 ранцевых огнетушителей, тысяча хлопушек, семь спутниковых терминалов.

С наступлением жаркого летнего периода 2023 года на территории жамбылского региона зарегистрирован только один лесной пожар на площади 362 га в Байзакском районе. Степных пожаров не зафиксировано.

По информации пресс-службы ДЧС Жамбылской области, ночью 5 июня поступило сообщение о пожаре грузового автомобиля и сухой травы на трассе Алматы – Ташкент, проходящей по территории Байзакского района. На место происшествия прибыли силы и средства пожарной части №8. Огнеборцы ликвидировали пожар автомобиля и сухостоя в течение часа. Площадь пожара сухой травы составила 2 гектара. В результате пожара грузовой автомобиль был уничтожен полностью.

«Для сравнения – в 2022 году на территории Жамбылской области произошло 48 загораний на площади 407 га и два лесных пожара на площади 162 га лесных зон. Ущерб составил 652 тыс. тенге. Кроме того, было два степных пожара на площади 15,3 га, ущерб составил 2 млн тенге. В этом году с наступлением теплого периода рейдовыми группами проведено 368 рейдовых мероприятий, в ходе которых 108 лиц привлечено к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в лесостепных массивах», - пояснил начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС Жамбылской области, полковник гражданской защиты Максат Акимбаев.

В ходе рейдов сотрудники отделов по ЧС районов напоминают гражданам, что в случае выявления умышленного поджога нарушитель привлекается по статье 204 Уголовного Кодекса РК.

По мнению спикера, причины пожаров чаще всего связаны с человеческим фактором - выжиганием травы, мусора, с палами на сельхозугодьях, с брошенными спичками и окурками.

«Природный пожар в летний период, в сухую, жаркую и ветреную погоду, может спровоцировать обыкновенное стекло, на которое попал солнечный луч, поэтому ни в коем случае нельзя оставлять после посещения природных мест бутылки, банки, непотушенный костер, непогашенные окурки. Оставленный вами мусор в местах отдыха может стать причиной возгораний и природных пожаров, нанести огромный ущерб. Чтобы избежать возникновения природных пожаров и не допустить уничтожения материальных ценностей надо соблюдать элементарные правила пожарной безопасности, - сообщил начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС Жамбылской области, полковник гражданской защиты Максат Акимбаев.