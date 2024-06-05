Природный пожар в Жамбылской области локализован

Обстановка в Меркенском и Рыскуловском районах Жамбылской области под контролем, распространение пожара контролируется с помощью патрульного вертолета РГКП «Казавиалесоохрана», передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Жамбылской области, ранним утром 5 июня пожар локализован на общей площади 1800 га. Угрозы населенным пунктам нет.

— Продолжается опашка периметра очага пожара техникой, производится

дотушивание локальных очагов и дымточек с использованием шанцевого инструмента и ранцевых опрыскивателей. Тушение пожара будет проводиться до полной его ликвидации. Произведен облет патрульным вертолетом РГКП «Казавиалесоохрана», — сообщили в ведомстве.

Фото: ДЧС Жамбылской области

В тушении пожара было задействовано 167 человек и 39 единиц техники лесного хозяйства, вертолет РГКП «Казавиалесоохрана». Также были направлены 84 человека и 9 единиц

техники ДЧС Жамбылской области. На случай осложнения обстановки были приведены в готовность группировки МЧС городов Алматы, Шымкента и двух воздушных борта «Казавиаспас».

Как сообщалось ранее, 4 июня на территории Сарыкобинского лесничества КГУ «Меркенское учреждение по охране лесов и животного мира» произошло возгорание сухой травы на площади 1 650 га. В тушении пожара принимали участие около 150 спасателей, было задействовано 25 единиц техники.



