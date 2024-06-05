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    10:36, 05 Июнь 2024 | GMT +6

    Природный пожар в Жамбылской области локализован

    Пожар
    Фото: Kazinform

    Обстановка в Меркенском и Рыскуловском районах Жамбылской области под контролем, распространение пожара контролируется с помощью патрульного вертолета РГКП «Казавиалесоохрана», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в пресс-службе ДЧС Жамбылской области, ранним утром 5 июня пожар локализован на общей площади 1800 га. Угрозы населенным пунктам нет. 

    — Продолжается опашка периметра очага пожара техникой, производится
    дотушивание локальных очагов и дымточек с использованием шанцевого инструмента и ранцевых опрыскивателей. Тушение пожара будет проводиться до полной его ликвидации. Произведен облет патрульным вертолетом РГКП «Казавиалесоохрана», — сообщили в ведомстве.

    пожар в Жамбылской области
    Фото: ДЧС Жамбылской области

    В тушении пожара было задействовано 167 человек и 39 единиц техники лесного хозяйства, вертолет РГКП «Казавиалесоохрана». Также были направлены 84 человека и 9 единиц
    техники ДЧС Жамбылской области. На случай осложнения обстановки были приведены в готовность группировки МЧС городов Алматы, Шымкента и двух воздушных борта «Казавиаспас».

    Как сообщалось ранее, 4 июня на территории Сарыкобинского лесничества КГУ «Меркенское учреждение по охране лесов и животного мира» произошло возгорание сухой травы на площади 1 650 га. В тушении пожара принимали участие около 150 спасателей, было задействовано 25 единиц техники.

    Теги:
    ДЧС МЧС Пожар Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Регионы Жамбылская область
    Галина Скрипник
    Автор
    Галина Скрипник
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