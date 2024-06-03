Пригрозила положить мою жену в психбольницу, а меня убить - потерпевший по делу Гульмиры Сатыбалды

В Алматы проходит главное судебное разбирательство по делу Гульмиры Сатыбалды. Ее обвиняют в незаконном лишении свободы, вымогательстве в особо крупном размере и самоуправстве. В ходе судебного заседания потерпевший предприниматель Абай Жунусов, который якобы находился 165 дней в заточении, рассказал свою версию событий, передает корреспондент агентства Kazinform.

Бывший владелец компании BAUR Kazakhstan Абай Жунусов в ходе судебного заседания рассказал, что он свою компанию создал в 2011 году на собственные средства. После ее регистрации к нему с предложением обратилась Гульмира Сатыбалды.

— Я был учредителем компании, источником формирования служили мои денежные средства и имущество, которые на тот момент мне принадлежали — примерная оценочная стоимость на момент образования составляла около 8 млн долларов. Я являлся единственным учредителем компании. После ее регистрации ко мне обратилась Гульмира Сатыбалды, предложила свои административные ресурсы для ведения совместного бизнеса. Она позициинировала себя как родственница первого Президента, была бывшей супругой Кайрата Сатыбалды. Также хочу отметить, что Гульмира Сатыбалды является родной сестрой бывшей моей супруги, в связи с чем по общему согласованию доля была распределена так: 34% — принадлежали Гульмире Сатыбалды, 33% — мне, 33% — моему другу Жумагулову, — сказал он.

По его словам, в состав компании входили несколько строительных компаний, которые строили спортивные объекты, медучреждения, автомобильные дороги, жилые комплексы в Алматы и Астане.

— За 7 лет совместной деятельности мной на банковский счет Гульмиры Сатыбалды было перечислено около 7 млн долларов, включая за ее обязательствами перед банками второго уровня, связанные с приобретением элитной недвижимости в Турции, был передан актив в виде недвижимости на сумму 500 млн тенге в Алматы… Несмотря на вышеуказанные обстоятельства, я был незаконно обвинен в хищении денег, хотя я создал бизнес на собственные средства. Я выступал перед всеми казахстанскими и зарубежными банками второго уровня в качестве гаранта, выпустив свою личную гарантию на всех кредитных линиях, которые имелись у компании. Основной мотив Гульмиры Сатыбалды для завладения бизнесом был в том, что у нее росли денежные расходы, которые я перестал полностью обслуживать, что сильно ее раздражало. Хотя я ежемесячно из бизнеса платил ей 35 тысяч долларов США. У нее возникла потребность единолично распоряжаться деньгами бизнеса, к этому добавилась ее нездоровая амбиция по захвату бизнеса третьих лиц, одним из которых является «Gallanz bottlers», на который из бизнеса отвлечено около 65 млн тенге, — добавил он.

По его словам, в ноябре 2018 года Гульмира Сатыбалды без его ведома переписала на своего доверенного человека Мекешеву компанию, которая принадлежала группе компаний BAUR Kazakhstan, а в дальнейшем ее переименовали на ТОО «Макси чай» для получения части активов, принадлежащих АО «Gallanz bottlers».

Потерпевший добавил, что в конце января 2019 года поехал к детям в США. Тогда ему позвонила Г. Сатыбалды и рассказала ему о конфликте с Алагузовым.

— Она была очень взволнована. Я ей посоветовал не участвовать в этом. Через пару дней она сказала, что получила поддержку в этом вопросе от бывшего супруга Кайрата Сатыбалды. Но уже в феврале она позвонила мне и обвинила меня в хищении денежных средств из бизнеса в размере пяти млрд тенге, — говорит он.

После этого Абай Жунусов прилетел из США, чтобы узнать причину такого обвинения в свой адрес. По его словам, 13 февраля, когда он находился в доме своей матери с другом Жумагуловым, к нему приехала Гульмира на своем авто, за рулем которого находился Мади Батыршаев, а в салоне авто вместе с ними еще были двое сотрудников компании.

— В это время мы с Жумагуловым собирались сесть в его машину, к этому моменту приехала Гульмира. Она вела себя агрессивно, обвинила меня в хищении денег, выражалась нецензурной бранью, угрожала физической расправой. При этом она не давала мне возможности объясниться… После чего Гулмира Сатыбалды приказала мне сесть в машину, при этом не говорила, куда мы поедем. Оказывала психологическое давление, сказала, что если откажусь, то некие люди повезут меня за город, засунут пистолет в рот и будут добиваться признания. Я испугался и сел в машину против своей воли. Друг, который находился со мной, старался вмешаться в ситуацию. Но Гульмира не слушала его. Тогда он попросился быть вместе со мной, — добавил он.

По его рассказам, последующие действия происходили в офисе BAUR Kazakhstan в ЖК «Гаухартас».

— В дороге Гульмира продолжала выражаться нецензурно, оказывала психологическое давление, было словесное унижение, угрожала физической расправой. Если дословно, то она говорила, что «сделает укол, от которого ты память потеряешь»… Когда машина остановилась возле нашего офиса, я увидел группу молодых людей в возрасте 20-25 лет спортивного телосложения. Они были в масках. Увидев их, у меня усилился страх. Далее Гулмира дала Батыршаеву поручение никого не запускать в офис и не выпускать. После всего мы поднялись в кабинет. Там в приемной нас встретила офис-менеджер, она открыла нам кабинет. Гульмира завела нас всех: меня, моего друга, также туда пригласила моего брата Касыма Жунусова, который в тот момент работал председателем совета директоров. После чего Гульмира дальше продолжила свое обвинение якобы в хищении денег. Далее угрозы продолжались, Гульмира никого не слушала, кидалась пластиковой бутылкой. Я старался вернуть разговор к конструктивному руслу, старался объяснить. Я хотел узнать, в чем проблема? Она была настолько заведена, что меня не слушала. Она также угрожала, сказав, что «люди, члены ОПГ, которые находятся в приемной, увезут тебя в лес и заставят копать себе могилу». Сказала, что пока ты еще здесь живой, ты должен в этом признаться, дальше требуя от меня активы, — рассказал он.

Затем потерпевший начал с нее требовать документальные доказательства, пытаясь выяснить ситуацию.

— В этот момент она вызывала А. Мекешеву, которая была членом совета директоров компании, и спросила у нее доказательства, на что она сказала «нет, но в течении часа соберет». Далее она дала поручение ей собрать доказательства против меня. Это все происходило прилюдно, с открытой дверью кабинета. В момент, когда она поручила Мекешевой предоставить доказательства, все вышли с кабинета. Я остался один. Затем в кабинет зашла сестра Гульмиры, она успокаивала меня и сказала, что мне нужно выполнить ее требования, иначе будут применены физические действия. Я объяснял ей, что я ничего не делал, что меня обвиняют в том, что я не совершал, — добавил он.

Затем его привезли домой в микрорайон «Каргалы». Там, по словам Абая Жунусова, его удерживали в изоляции 165 дней — с 14 февраля по 28 июля 2019 года.

— Меня держали под круглосуточной охраной, чтобы никто не мог выйти из дома и зайти ко мне. В последующем охрану усилили… в дом пускали только по разрешению Г. Сатыбалды и Батыршаева… Я не мог обратиться в правоохранительные органы из-за влияния Г. Сатыбалды, — заметил он.

Далее 18 февраля того года произошел инцидент.

— Инцидент произошел между моей бывшей супругой и Батыршаевым и его подельником. Они выносили из дома модем с целью ограничения мне средств связи. Обнаружив это, моя жена сопротивлялась. В итоге произошла стычка, в результате которой моей жене нанесли глубокий порез руки. Я вызывал скорую и пытался помочь супруге, по приезду скорой к дому Батыршаев и его подельники препятствовали въезду скорой во двор, ссылаясь на ложный вызов. Тогда я вызвал полицию, и тогда сотрудников полиции также развернули, сказав, что семейно-бытовой конфликт уже улажен… После Батыршаев подбежал ко мне, чтобы я поговорил с Гульмирой по телефону, и она пригрозила положить мою жену в психбольницу, а меня убить, — рассказал Абай Жунусов.

Он заявил, что в марте 2019 года его повезли в «Кайсар плаза» для личной встречи с Кайратом Сатыбалды.

— Тогда у меня был страх. Я не знал, что там меня ждет. При входе в офис Гульмира Сатыбалды сообщила мне, что это возможно наша последняя встреча. Меня проводили на верхний этаж, где находился офис Кайрата Сатыбалды. У меня тогда был неважный вид. Сидя за своим столом с важным видом, он даже не поздоровался со мной. Я понял, что он в курсе происходящего, что меня держат в неволе. Первым обращением с его стороны ко мне была нецензурная брань… Затем зашла Гульмира и снова начала обвинять меня в хищениях. Я объяснялся, что не виноват в этом. Затем Кайрат провел меня в темный кабинет, стал допрашивать о причастности к хищениям. Я ответил, что я чист, меня обвиняют голословно. Он предупредил меня: «Если я найду что-нибудь, то красное по красному, а черное по черному с тобой будут разбираться»… Во время разговора Кайрат Сатыбалды меня предупредил, чтобы я не пытался сбежать. Он сказал, что «если я попытаюсь сбежать, то он достанет меня из-под земли», — сказал Абай Жунусов.

По словам потерпевшего, Кайрат Сатыбалды поручил своим сотрудникам провести аудиторскую проверку его компаний, чтобы выявить факт хищений.

Также Абая Жунусова, по его словам, отвезли в одно место для проверки на детекторе лжи.