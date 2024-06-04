Придерживаемся формулы «два государства для двух народов» - политолог о признании Казахстаном Палестины

Политические связи между Палестиной и Казахстаном не менее важны, чем экономические отношения с Израилем, считает политолог Эдуард Полетаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

Политолог Эдуард Полетаев высказался о важности встречи Президента Касым-Жомарта Токаева с участниками заседания Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности.

— В Концепции внешней политики Палестина не упоминается отдельно, так же как и Израиль. Однако Ближний Восток упоминается среди регионов, с которыми Казахстан будет укреплять свои отношения, включая северную Африку, юго-восточную Азию и другие. Казахстан признал Палестину еще в 1992 году, установив дипломатические отношения. С Палестиной у нас больше политические, а не экономические взаимоотношения, так как товарооборот незначителен. И сама ситуация нахождения страны в рамках вооруженного конфликта активную торговлю и не предусматривает. При всем при этом, у Казахстана с Израилем хорошие отношения и неплохой товарооборот. Поэтому Казахстан и придерживается формулы «два государства для двух народов». В целом, Казахстан будет активно действовать в рамках ОДКБ в своей роли председателя в текущем году. Речь Президента на заседании Совета затрагивала не только вопросы безопасности, касающиеся ОДКБ, но и другие аспекты сотрудничества, учитывая, что наши страны взаимодействуют не только в рамках этой военно-политической организации. Не случайно Президент упомянул объемы торговли Казахстана со странами-партнерами по ОДКБ. Данное мероприятие подчеркнуло важные геополитические аспекты, непростую ситуацию в мире и подчеркнуло важность сотрудничества стран, которые взаимодействуют в рамках нескольких международных организациях, — сказал Эдуард Полетаев.

Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с участниками заседания Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности. На встрече с участниками заседания Совета ПА ОДКБ он назвал приоритетом необходимость нахождения сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ в высокой степени готовности.

Президент Казахстана также рассказал о планах страны в рамках председательства в ОДКБ.