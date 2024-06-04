РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:00, 03 Июнь 2024 | GMT +6

    Придерживаемся формулы «два государства для двух народов» - политолог о признании Казахстаном Палестины

    Эдуард Полетаев
    Фото: из личного архива Эдуарда Полетаева

    Политические связи между Палестиной и Казахстаном не менее важны, чем экономические отношения с Израилем, считает политолог Эдуард Полетаев, передает  корреспондент агентства Kazinform.

    Политолог Эдуард Полетаев высказался о важности встречи Президента Касым-Жомарта Токаева с участниками заседания Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности.

    — В Концепции внешней политики Палестина не упоминается отдельно, так же как и Израиль. Однако Ближний Восток упоминается среди регионов, с которыми Казахстан будет укреплять свои отношения, включая северную Африку, юго-восточную Азию и другие. Казахстан признал Палестину еще в 1992 году, установив дипломатические отношения. С Палестиной у нас больше политические, а не экономические взаимоотношения, так как товарооборот незначителен. И сама ситуация нахождения страны в рамках вооруженного конфликта активную торговлю и не предусматривает. При всем при этом, у Казахстана с Израилем хорошие отношения и неплохой товарооборот. Поэтому Казахстан и придерживается формулы «два государства для двух народов». В целом, Казахстан будет активно действовать в рамках ОДКБ в своей роли председателя в текущем году. Речь Президента на заседании Совета затрагивала не только вопросы безопасности, касающиеся ОДКБ, но и другие аспекты сотрудничества, учитывая, что наши страны взаимодействуют не только в рамках этой военно-политической организации. Не случайно Президент упомянул объемы торговли Казахстана со странами-партнерами по ОДКБ. Данное мероприятие подчеркнуло важные геополитические аспекты, непростую ситуацию в мире и подчеркнуло важность сотрудничества стран, которые взаимодействуют в рамках нескольких международных организациях, — сказал Эдуард Полетаев.

    Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с участниками заседания Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности. На встрече с участниками заседания Совета ПА ОДКБ он назвал приоритетом необходимость нахождения сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ в высокой степени готовности.

    Президент Казахстана также рассказал о планах страны в рамках председательства в ОДКБ.

    Теги:
    ОДКБ Мнение Палестина Палестино-израильский конфликт Токаев Касым-Жомарт Израиль
    Карина Кущанова
    Автор
    Карина Кущанова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!