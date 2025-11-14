РУ
телерадиокомплекс президента РК
    17:03, 14 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Президенты Казахстана и Узбекистана побеседовали в аэропорту «Ташкент-Хумо»

    Беседа глав двух государств состоялась в международном аэропорту «Ташкент-Хумо», передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    В аэропорту «Ташкент-Хумо» состоялась беседа президентов Казахстана и Узбекистана
    Фото: Акорда

    Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев обменялись мнениями по вопросам дальнейшего углубления казахско-узбекских отношений стратегического партнерства и союзничества.

    Президенты Казахстана и Узбекистана побеседовали в аэропорту «Ташкент-Хумо»
    Фото: Акорда

    Напомним, сегодня Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева прибыл с государственным визитом в Ташкент, где состоялась официальная церемония приветствия.

    Завтра в соответствии с программой визита президенты проведут переговоры, кроме того, под их председательством состоится Второе заседание Высшего межгосударственного совета Казахстана и Узбекистана.

    Ранее Акорда опубликовала рабочий график Президента на неделю.

