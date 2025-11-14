Президенты Казахстана и Узбекистана побеседовали в аэропорту «Ташкент-Хумо»

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев обменялись мнениями по вопросам дальнейшего углубления казахско-узбекских отношений стратегического партнерства и союзничества.

Фото: Акорда

Напомним, сегодня Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева прибыл с государственным визитом в Ташкент, где состоялась официальная церемония приветствия.

Завтра в соответствии с программой визита президенты проведут переговоры, кроме того, под их председательством состоится Второе заседание Высшего межгосударственного совета Казахстана и Узбекистана.

Ранее Акорда опубликовала рабочий график Президента на неделю.