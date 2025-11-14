РУ
    16:50, 14 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Как прошла официальная церемония приветствия Президента РК в Ташкенте

    Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева прибыл с государственным визитом в Ташкент, где состоялась официальная церемония приветствия, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду. 

    Как прошла официальная церемония приветствия Президента РК вТашкенте
    Фото: Акорда

    Были исполнены национальные гимны Казахстана и Узбекистана, а также заслушан рапорт начальника почетного караула.

    В завершение церемонии главы государств представили друг другу членов официальных делегаций.

    Как прошла официальная церемония приветствия Президента РК вТашкенте
    Фото: Акорда

    Завтра в соответствии с программой визита президенты проведут переговоры, кроме того, под их председательством состоится Второе заседание Высшего межгосударственного совета Казахстана и Узбекистана.

    Президент Қасым-Жомарт Тоқаевты ресми қарсы алу рәсімі өтті
    Фото: Ақорда

    Ранее Акорда опубликовала рабочий график Президента на неделю.

    Касым-Жомарт Токаев Акорда Узбекистан Мирзиеев
