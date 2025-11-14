Как прошла официальная церемония приветствия Президента РК в Ташкенте

Были исполнены национальные гимны Казахстана и Узбекистана, а также заслушан рапорт начальника почетного караула.

В завершение церемонии главы государств представили друг другу членов официальных делегаций.

Фото: Акорда

Завтра в соответствии с программой визита президенты проведут переговоры, кроме того, под их председательством состоится Второе заседание Высшего межгосударственного совета Казахстана и Узбекистана.

Фото: Ақорда

Ранее Акорда опубликовала рабочий график Президента на неделю.