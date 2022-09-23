Президент РК принял акима Туркестанской области Дархана Сатыбалды

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о социально-экономическом развитии Туркестанской области за 8 месяцев текущего года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

По словам акима Туркестанской области Дархана Сатыбалды, объем промышленного производства в регионе достиг 534 млрд тенге, что на 125 млрд тенге выше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Реализуется 26 инвестиционных проектов на общую сумму 12,7 млрд тенге, создано 936 рабочих мест. Объем продукции агропромышленного комплекса составил 477 млрд тенге, что превышает прошлогодний показатель на 4%.

В Туркестанской области реконструирован ряд объектов водной инфраструктуры. После исполнения запланированных мероприятий общий объем производства сельскохозяйственной продукции достигнет 1 трлн тенге.

Президента проинформировали о том, что с начала года введено в эксплуатацию 486 тысяч квадратных метров жилья. До конца года будет завершено строительство 85 жилых домов.

Как сообщил аким, за счет бюджетных средств осуществляется строительство 59 школ, что позволит уже в этом году решить проблемы четырех аварийных и двух трехсменных школ. Кроме того, частные инвесторы построили 13 школ.

Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить работу по реализуемым в Туркестанской области проектам и усилить взаимодействие с населением региона.

Фото: akorda.kz