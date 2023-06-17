Президент РК поручил создать программу «Детская библиотека»

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В идеологической работе одним из главных направлений является книгоиздание. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на втором заседании Национального курултая «Әділетті Қазақстан – Адал азамат», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Нужно повысить эффективность информационной политики и развивать креативную индустрию. Масс-медиа – важный институт для всесторонней модернизации страны. Они выступают в качестве действенного канала связи между властью и гражданами, ключевого проводника различных точек зрения, надежного барометра общественных настроений. Для решения актуальных задач в этой сфере нам необходимо кардинально перезагрузить информационную политику. На новый уровень следует вывести креативную индустрию. В современном мире медиа, кино, сериалы, мультфильмы, спортивные и музыкальные шоу, компьютерные игры и книги представляют собой единый комплекс, нацеленный на формирование прогрессивной системы ценностей и моделей поведения», - считает Президент РК.

Казахстан обладает большим потенциалом развития в данной сфере. Нужно предпринять системные шаги для его полноценной реализации.

«В идеологической работе одним из главных направлений является книгоиздание. Не секрет, что на казахстанском рынке доминирует зарубежная продукция из других стран – около 90% художественной литературы поступает к нам из-за границы. К чему может привести такая тенденция понятно без слов. Очень важно выпускать как можно больше книг, отражающих нашу страновую специфику и соответствующих нашим национальным интересам. Нельзя допустить, чтобы смартфон заменил для ребенка книгу. На сегодняшний день в школьных библиотеках страны имеется 130 миллионов книг. Однако доля художественной литературы среди них незначительна. По сути, только читающая нация может стать по-настоящему интеллектуальной. Мы должны пробудить у подрастающего поколения интерес к чтению книг. Я понимаю, что это очень сложно, особенно в эпоху социальных сетей. Но нам надо заниматься данным вопросом. Другого пути нет», - добавил Глава государства.

Он поручил приступить к реализации новой программы «Детская библиотека». По словам Президент РК, следует сформировать специальный список книг, охватывающий различные периоды и жанры казахской литературы. Произведения из этого перечня должны быть доступны для всех детей.

«Говоря словами Мартина Лютера Кинга, у меня есть план, можно сказать, мечта –построить Президентскую библиотеку, которая работала бы 24 часа в сутки. Такую библиотеку я видел в Анкаре. Посетители этой библиотеки имеют возможность ознакомиться как с художественной, так и специальной литературой, издающейся во всем мире. Думаю, что такую библиотеку у нас можно построить», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Недавно депутат Мажилиса Ерлан Саиров сообщил о проработке различных возможностей по популяризации нашей культуры посредством платформы TikTok. Президент поддержал данную инициативу. Продвижение наших национальных ценностей в широко используемых молодежью социальных сетях – правильный шаг, считает Глава государства.

«На Западе сейчас постепенно набирает обороты движение так называемых «анти-инфлюенсеров». Это движение противодействует различным фейкам и манипуляциям общественным сознанием, ставит под сомнение всю информацию и нарративы, которые распространяются интернет-изданиями и навязываются гражданам, особенно молодым людям в качестве безальтернативной идеологии. Вы знаете, что в нашей стране тоже есть такие псевдоиздания, занимающиеся деструктивной деятельностью. За ними стоят конкретные фигуры наших доморощенных толстосумов и даже отдельные влиятельные страны. Новое движение продвигает традиционные ценности прежде всего в литературе, а также в информационной сфере. Поэтому нам нужно обратить внимание на современные тенденции в мире. Возможно, эти новые тенденции станут определяющей силой оздоровления идеологически отравленной атмосферы», - добавил Президент РК.