Президент РК отметил вклад Жансена Кереева в укрепление обороны и развитие ВС Вьетнама

Генерал-лейтенант Жансен Кереев — один из первых профессиональных казахских военачальников советской эпохи, чей путь от рядового до командующего крупнейшей дивизией стал символом высокой воинской доблести и преданности Родине.

Он родился 1 января 1930 года в Актюбинской области, участвовал в Великой Отечественной войне. С золотой медалью завершил обучение в Военной академии имени М. В. Фрунзе и Академии Генерального штаба.

На протяжении своей службы Жансен Кереев командовал элитными соединениями Группы советских войск в Германии, занимал высокие должности в Приволжском военном округе.

В 1982 году был направлен старшим военным советником во Вьетнам, где внес вклад в укрепление обороны и развитие Вооруженных сил Вьетнама. Жансен Кереев — единственный казах, который был награжден в Германии медалями «Братство по оружию» и Артура Беккера всех трех степеней. После смерти в 1983 году генерал был похоронен в Алматы рядом с могилой Бауыржана Момышулы — еще одного великого сына казахского народа.

По инициативе Хо Ши Мина он был удостоен высшей воинской награды Вьетнама — ордена Красного знамени.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама То Ламом в Акорде.

5 мая в аэропорту Астаны состоялась краткая беседа руководителей Казахстана и Вьетнама. Ранее аналитический обозреватель Kazinform писал о том, что объединяет Астану и Ханой и каковы перспективы сотрудничества.