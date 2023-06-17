Президент РК: Наша страна является средоточием и местом пересечения разных культур

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Нужно заниматься всесторонней популяризацией нашего культурного наследия. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на втором заседании Национального курултая «Әділетті Қазақстан – Адал азамат», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Мы должны заниматься всесторонней популяризацией нашего культурного наследия. Для модернизации страны нам необходимо эффективно использовать возможности «мягкой силы». Одним из ключевых институтов здесь должно стать Казахстанское агентство по международному развитию «KazAID» при Министерстве иностранных дел. Во многих странах подобные структуры занимаются продвижением своего национального бренда, истории и культуры. Такой подход позволяет им содействовать укреплению позитивного имиджа страны, формировать благоприятные условия для реализации внешнеполитических инициатив и усиления позиций бизнеса в мире. Депутат Мажилиса Жулдыз Сулейменова только что высказалась о необходимости поддержки предпринимателей, занимающихся популяризацией национальных ценностей. Это тоже очень правильное начинание», - отметил Президент РК.

Он напомнил, что казахская культура многогранна. От предков казахам досталось огромное наследие, которое нужно последовательно модернизировать и продвигать во всем мире.

«Например, мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи считается одним из символов нашей уникальной истории и занимает особое место в системе наших духовных ценностей. Внесено предложение придать данному объекту статус национального историко-культурного памятника. Я поддерживаю эту инициативу. Говоря о Туркестане и мавзолее, невозможно не сказать о самом Ходже Ахмеде Яссауи. Это выдающийся мыслитель, один из столпов нашей духовности, который внес огромный вклад в утверждение ислама во всем тюркском мире. Это показывает непрерывность духовных традиций в Великой степи», - считает Глава государства.

В этом году исполняется 930 лет с его рождения. В этой связи нужно придать новый импульс работе по изучению и популяризации трудов мыслителя. Проработать вопрос создания центра или института, который будет целенаправленно заниматься яссауиведением, поручил Президент.

«Наряду с мавзолеем Ходжи Ахмеда Яссауи у нас есть и другие объекты, имеющие высокую духовную ценность и заслуживающие стать общечеловеческим достоянием. Сейчас подана транснациональная заявка на включение нескольких объектов в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Эта работа ведется совместно с соседними странами. Недавно по моему приглашению в Казахстан приезжала генеральный директор ЮНЕСКО, госпожа Одрэ Азуле. Она специально посетила город Туркестан. Этот визит главы влиятельной международной организации в нашу страну стал первым за последние десять лет. Я провел отдельную встречу с госпожой Азуле, в ходе которой она вручила мне подтверждающие сертификаты о включении в список ЮНЕСКО заповедников «Бурабай» и «Маркаколь», а также музыкально-кукольного искусства «Ортеке». Безусловно, это внесет значимый вклад в продвижение природного и культурного наследия Казахстана в мире», - добавил Глава государства.

Необходимо продолжить работу по включению наших уникальных традиций и объектов в список нематериального культурного наследия».

«Наша страна является средоточием и местом пересечения разных культур, которые органично вплетены в наш национальный код. Мы высоко ценим свою историю, связанную с именами выдающихся представителей многих народов. Наша страна является средоточием и местом пересечения разных культур, которые органично вплетены в наш национальный код. Мы высоко ценим свою историю, связанную с именами выдающихся представителей многих народов», - также напомнил Президент РК.

В Казахстане есть уникальные музеи таких широко известных в мире поэтов и писателей, как Александр Пушкин, Тарас Шевченко, Федор Достоевский, Михаил Шолохов и ряда других. Необходимо сохранять и изучать это наследие, олицетворяющее многогранность нашей национальной культуры, считает Глава государства.



Также по инициативе Касым-Жомарт Токаева в следующем году в Казахстане пройдут V Всемирные игры кочевников. Данное событие будет содействовать развитию национальных видов спорта.