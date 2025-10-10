Президент РК: Молодежь при поддержке властей может освоить до четырех языков

– Особое место здесь занимает русский язык, который объединяет наши страны и по праву считается нашим общим достоянием. Отрадно, что совместными усилиями создана Международная организация русского языка со штаб-квартирой в Сочи. В публичных выступлениях мною акцентируется тезис о важности хорошего владения русским языком казахской молодежью. Но это требование вовсе не исключает последовательную работу по дальнейшему укреплению статуса казахского языка как государственного. Родные нам языки ниспосланы Всевышним и обрели государственный статус в конституционном порядке. Поэтому казахскому языку по-прежнему будет уделяться должное внимание. Убежден, молодежь при поддержке властей может легко овладеть двумя и даже тремя-четырьмя языками. Таких примеров в мире немало. Собственно говоря, это происходит и в Казахстане. Каждый гражданин Казахстана вправе говорить на удобном для него языке. Это стержневая основа нашей национальной политики под лозунгом «Единство в многообразии», – отметил Глава государства.

Ранее Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что первый саммит «Центральная Азия – Россия», состоявшийся три года назад в Астане, стал отправной точкой продуктивного взаимодействия в многостороннем формате.

Глава государства отметил, что торговля с Россией составляет треть всего товарооборота стран Центральной Азии. Объем двусторонней торговли Казахстана и России в 2024 году достиг $28 млрд.

Президент РК озвучил предложение о создании совместных с Россией кластеров глубокой переработки зерна, а также Совета по развитию евразийского маршрута в рамках коридора «Север – Юг».

Кроме того, на саммите «Центральная Азия – Россия» в Душанбе было предложено создать в Казахстане Региональный совет компетенций в области ядерно-топливного цикла.

Президент Казахстана также подчеркнул важность реализации Межгосударственной программы по сохранению водных ресурсов Каспия.