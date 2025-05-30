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    19:05, 29 Май 2025 | GMT +5

    Президент Казахстана провел встречу с группой высоких представителей ООН

    Президент Казахстана подчеркнул, что в нынешних условиях геополитической нестабильности ООН должна оставаться универсальной и безальтернативной организацией в деле обеспечения мира, безопасности и развития, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Президент Казахстана провел встречу с группой высоких представителей ООН
    Фото: Акорда

    Глава государства встретился с заместителем Генерального секретаря ООН — специальным посланником Генерального секретаря ООН по вопросам цифровых и передовых технологий Амандипом Сингхом Гиллом, заместителем Генерального секретаря ООН — заместителем Администратора Программы развития ООН Хаолян Шу, специальным представителем Генерального секретаря ООН по Афганистану и главой Миссии ООН по содействию Афганистану Розой Отунбаевой, помощником Генерального секретаря ООН по делам молодежи Фелипе Паульером.

    Президент Казахстана провел встречу с группой высоких представителей ООН
    Фото: Акорда

    Касым-Жомарт Токаев отметил, что участие столь представительной делегации ООН в Международном форуме Астана служит свидетельством общей приверженности многостороннему и конструктивному диалогу.

    Ранее Глава государства прнимал министра энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейля аль-Мазруи, министра-делегата по внешней торговле Франции, Гендиректора Международной организации по миграции Эми Поуп, председателя Глобального института зеленого роста Пан Ги Муна, вице-президента Google по Центральной и Восточной Европе Патрика Ворнкинга, Генерального секретаря Совета Европы Алена Берсе.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда ООН Международный форум Астана
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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