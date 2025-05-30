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    17:53, 30 Май 2025 | GMT +5

    Глава государства предложил итальянским компаниям сотрудничество в геологоразведке

    Большие перспективы для сотрудничества открывает усиление промышленной кооперации, заявил Президент Касым-Жомарт Токаев на первом саммите «Центральная Азия — Италия» в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    уголь
    Фото: freepik.com

    По словам Главы государства, Казахстан обладает значительными запасами редкоземельных металлов и готов работать вместе с Италией в этом направлении.

    — Казахстан выступил с инициативой о создании регионального исследовательского центра, который будет аккумулировать всю актуальную информацию о месторождениях редкоземельных металлах в Центральной Азии. Мы готовы предложить итальянским компаниям благоприятные условия для совместной геологоразведки и добычи редкоземельных элементов и минералов, руководствуясь формулой «инвестиции и технологии в обмен на стратегическое сырье», — отметил Касым-Жомарт Токаев.

    Ранее первый саммит «Центральная Азия — Италия» стартовал в Астане. Выступая на нем Президент Касым-Жомарт Токаев предложил создать итальянский торговый дом в Алматы. Глава государства также отметил, что Италия инвестировала в нашу страну более 7,6 млрд долларов и что Казахстан готов увеличить объемы поставок нефти в Италию.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Визит премьер-министра Италии Полезные ископаемые Саммит «Центральная Азия — Италия»
    Данира Искакова
    Данира Искакова
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