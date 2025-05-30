Глава государства предложил итальянским компаниям сотрудничество в геологоразведке

По словам Главы государства, Казахстан обладает значительными запасами редкоземельных металлов и готов работать вместе с Италией в этом направлении.

— Казахстан выступил с инициативой о создании регионального исследовательского центра, который будет аккумулировать всю актуальную информацию о месторождениях редкоземельных металлах в Центральной Азии. Мы готовы предложить итальянским компаниям благоприятные условия для совместной геологоразведки и добычи редкоземельных элементов и минералов, руководствуясь формулой «инвестиции и технологии в обмен на стратегическое сырье», — отметил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее первый саммит «Центральная Азия — Италия» стартовал в Астане. Выступая на нем Президент Касым-Жомарт Токаев предложил создать итальянский торговый дом в Алматы. Глава государства также отметил, что Италия инвестировала в нашу страну более 7,6 млрд долларов и что Казахстан готов увеличить объемы поставок нефти в Италию.