Президент Казахстана: Построение правового государства было заветной мечтой наших предков

— Перед нами стоят очень высокие и сложные цели. Благодаря упорному труду мы непременно достигнем намеченных целей, в этом не должно быть никаких сомнений, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

По словам Главы государства, на рассмотрение Парламента в ближайшее время будет внесено пять новых конституционных законов — о Президенте, Курултае, Халық кеңесі, а также статусе столицы и административно-территориальном устройстве страны. Через такие институты, как Курултай и Халық кеңесі, будет выстроена прогрессивная модель народовластия.

— Глубокое символическое значение имеет то, что в год 300-летия Курултая в Ордабасы, сыгравшего особую роль в нашей истории, обновленный Основной закон возрождает Курултай, — отметил Президент.

Он также сообщил, что предстоит внести поправки в 8 конституционных законов и свыше 60 законов, в том числе в ряд кодексов.

— Все это, несомненно, окажет значительное влияние на наше будущее. Испокон веков жизнь казахского общества регулировалась уникальными законами Великой степи. Мы хорошо знаем, что построение правового государства было заветной мечтой наших предков, — сказал Глава государства.

Он также отметил, что есть все основания назвать Народную Конституцию главным документом Сильного, Прогрессивного и Передового Казахстана.

— В нынешней нестабильной геополитической обстановке, в условиях разрастающихся конфликтов и войн, наша Новая Конституция стала продолжением и новым воплощением таких фундаментальных документов, как «Қасым ханның қасқа жолы» («Светлый путь хана Касыма»), «Есім ханның ескі жолы» («Исконный путь хана Есима») и «Жеті Жарғы» хана Тауке. Мы приняли Основной закон в условиях беспрецедентных исторических и геополитических вызовов. Он стал своего рода символом созидательного духа нашего народа. Поэтому есть все основания назвать Народную Конституцию главным документом Сильного, Прогрессивного и Передового Казахстана, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он подчеркнул, что главная цель Основного закона — сохранение Независимости, Суверенитета, территориальной целостности страны, а также защита прав и свобод граждан.

— Наряду с этим, в соответствии с Конституцией, развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций, а также обеспечение принципа Закона и Порядка, поощрение трудолюбия и бережное отношение к природе признаны в качестве стратегических направлений деятельности государства. Впервые в истории страны наряду с Государственным флагом, гимном и гербом национальная валюта была отражена и утверждена в Конституции как один из символов государства. Наряду с этим труд волонтеров также получил отражение в Конституции, — отметил Президент.

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Туркестанскую область. Визит Президента в регион начался с посещения одной из величайших духовных и историко-культурных святынь тюркского мира — мавзолея Ходжи Ахмета Яссауи, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Подробно о социально-экономическом развитии региона читайте здесь.