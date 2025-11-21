Президент Ирана вновь предложил перенести столицу из Тегерана
Президент Ирана Масуд Пезешкиан вновь заявил о необходимости переноса столицы страны из города Тегерана в другое место, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.
Как сообщает агентство Fars, причиной решения президента стало перенаселение города и дефицит воды в нем. Пезешкиан подчеркнул, что если население мегаполиса продолжит расти, то ресурсов воды будет недостаточно, чтобы обеспечить ею всех его жителей.
— У нас нет выбора. Это необходимость, — заявил президент.
Пезешкиан также добавил, что подобная проблема коснулась не только Тегерана, но и некоторых других иранских регионов.
В начале ноября сообщалось о том, что Тегеран может остаться без питьевой воды через две недели.
Мы также писали, что из-за продолжительной засухи дефицит водных ресурсов стал настолько серьезным, что президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о вероятности введения нормирования, а в случае отсутствия дождей — и об эвакуации столицы.
Ранее иранские власти начали искусственно вызывать дождь в условиях засухи.