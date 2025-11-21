РУ
    12:58, 21 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Президент Ирана вновь предложил перенести столицу из Тегерана

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан вновь заявил о необходимости переноса столицы страны из города Тегерана в другое место, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС

    Президент Ирана вновь предложил перенести столицу из Тегерана
    Фото: ТАСС

    Как сообщает агентство Fars, причиной решения президента стало перенаселение города и дефицит воды в нем. Пезешкиан подчеркнул, что если население мегаполиса продолжит расти, то ресурсов воды будет недостаточно, чтобы обеспечить ею всех его жителей.

    — У нас нет выбора. Это необходимость, — заявил президент.

    Пезешкиан также добавил, что подобная проблема коснулась не только Тегерана, но и некоторых других иранских регионов.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС. 

    В начале ноября сообщалось о том, что Тегеран может остаться без питьевой воды через две недели. 

    Мы также писали, что из-за продолжительной засухи дефицит водных ресурсов стал настолько серьезным, что президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о вероятности введения нормирования, а в случае отсутствия дождей — и об эвакуации столицы. 

    Ранее иранские власти начали искусственно вызывать дождь в условиях засухи. 

