Президент Ирана вновь предложил перенести столицу из Тегерана

Как сообщает агентство Fars, причиной решения президента стало перенаселение города и дефицит воды в нем. Пезешкиан подчеркнул, что если население мегаполиса продолжит расти, то ресурсов воды будет недостаточно, чтобы обеспечить ею всех его жителей.

— У нас нет выбора. Это необходимость, — заявил президент.

Пезешкиан также добавил, что подобная проблема коснулась не только Тегерана, но и некоторых других иранских регионов.

В начале ноября сообщалось о том, что Тегеран может остаться без питьевой воды через две недели.

Мы также писали, что из-за продолжительной засухи дефицит водных ресурсов стал настолько серьезным, что президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о вероятности введения нормирования, а в случае отсутствия дождей — и об эвакуации столицы.

Ранее иранские власти начали искусственно вызывать дождь в условиях засухи.