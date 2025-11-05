Тегеран может остаться без питьевой воды через две недели

— Одна из пяти плотин, обеспечивающих Тегеран питьевой водой — плотина Амир-Кабир — заполнена на 8% от своей емкости (14 млн кубометров воды). Год назад объем воды достигал 86 млн кубических метров. Но с тех пор в регионе наблюдалось 100-процентное сокращение количества осадков, — передает Al Jazeera слова главы компании столичного водоснабжения.

По его словам, при таком уровне плотина может обеспечивать столицу Ирана водой только в течение двух недель. По данным иранских СМИ, население Тегерана потребляет порядка трех миллионов кубических метров воды в день. В качестве меры по стабилизации ситуации подача воды в некоторые районы прекращена.

По сообщению Al Jazeera, Иран столкнулся с одной их сильнейших засух за последние десятилетия.



Ранее о сложной ситуацией с водой в Тегеране сообщал президент Ирана Масуд Пезешкиан.

На встрече с руководителями иранских СМИ глава иранского государства рассказал о предпринимаемых властями мерах по переброске воды из близлежащей плотины Талекан в Тегеран для обеспечения потребностей провинции водой в осенний период.