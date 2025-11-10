РУ
    03:22, 10 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Тегеран может остаться без воды: готовится план эвакуации

    В Тегеране ситуация с водой достигла критической точки, и власти не исключают возможность эвакуации жителей, передает агентство Kazinform со ссылкой на BILD.

    Тегеран может остаться без воды: власти готовят план эвакуации столицы Ирана
    Фото: BILD

    Из-за продолжительной засухи дефицит водных ресурсов стал настолько серьезным, что президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о вероятности введения нормирования, а в случае отсутствия дождей — и об эвакуации столицы.

    Основным источником питьевой воды для города остается водохранилище Амир-Кабир, в котором, по словам главы управления водоснабжения Тегерана Бехзада Парсы, осталось лишь 14 миллионов кубометров — около 8% его общей емкости.

    При таком объеме столица сможет обеспечивать себя водой не более двух недель.

    В Тегеране проживает свыше 10 млн человек, ежедневно потребляющих около трех млн кубометров воды. В последние дни в ряде районов уже фиксируются временные отключения подачи воды, перебои наблюдались и летом.

    Согласно аналитическому отчету Центра по изучению Ближнего Востока и глобального порядка (CMEG), водный кризис в Иране затрагивает не только водохранилища, но и разрушающиеся водно-болотные угодья, а также истощенные подземные источники.

    Эксперты отмечают, что признаков готовности властей инвестировать в инфраструктуру не видно, поэтому ситуация, вероятно, будет ухудшаться.

    В документе также подчеркивается, что экологические кризисы в стране нередко становились причиной массовых протестов, и нынешний дефицит воды может повлечь за собой политические последствия.

    Ранее уже сообщалось, что основной источник питьевой воды для жителей иранской столицы может пересохнуть в течение двух недель. Причина — историческая засуха, охватившая страну.

    О сложной ситуацией с водой в Тегеране сообщал президент Ирана Масуд Пезешкиан. На встрече с руководителями иранских СМИ глава иранского государства рассказал о предпринимаемых властями мерах по переброске воды из близлежащей плотины Талекан в Тегеран для обеспечения потребностей провинции водой в осенний период.

    Вода Иран Эвакуация Мировые новости
    Жанар Альжанова
    Жанар Альжанова
    Автор
