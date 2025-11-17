Иранские власти начали искусственно вызывать дождь в условиях засухи

Процесс засева облаков заключается в распылении веществ, таких как иодид серебра или калия, с самолетов или с земли, что способствует ускорению конденсации водяного пара и выпадению осадков.

В субботу этот метод был применен над озером Урмия, крупнейшим соленым озером Ирана, которое за последние годы значительно сократилось из-за засухи и частично превратилось в солончак.

По данным агентства, в ближайшие дни работы по засеву облаков продолжатся в провинциях Западный и Восточный Азербайджан, которые омываются водами озера и граничат с Азербайджанской Республикой.

Иранская метеорологическая организация сообщает, что в этом году в стране осадков выпало на 89% меньше, чем обычно. Метод засева облаков используется уже несколько десятилетий и активно применяется для борьбы с нехваткой воды, в том числе в Объединенных Арабских Эмиратах.

Ранее сообщалось, что из-за продолжительной засухи дефицит водных ресурсов в стране стал настолько серьезным, что президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о вероятности введения нормирования, а в случае отсутствия дождей — и об эвакуации столицы.

О сложной ситуацией с водой в Тегеране сообщал президент Ирана Масуд Пезешкиан. На встрече с руководителями иранских СМИ глава иранского государства рассказал о предпринимаемых властями мерах по переброске воды из близлежащей плотины Талекан в Тегеран для обеспечения потребностей провинции водой в осенний период.