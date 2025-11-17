РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    07:35, 17 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Иранские власти начали искусственно вызывать дождь в условиях засухи

    Власти Ирана приступили к применению технологии засева облаков — распылению химических реагентов, чтобы искусственно вызвать дождь на территории, страдающей от засухи, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.

    Тегеран может остаться без воды: власти готовят план эвакуации столицы Ирана
    Фото: BILD

    Процесс засева облаков заключается в распылении веществ, таких как иодид серебра или калия, с самолетов или с земли, что способствует ускорению конденсации водяного пара и выпадению осадков.

    В субботу этот метод был применен над озером Урмия, крупнейшим соленым озером Ирана, которое за последние годы значительно сократилось из-за засухи и частично превратилось в солончак.

    По данным агентства, в ближайшие дни работы по засеву облаков продолжатся в провинциях Западный и Восточный Азербайджан, которые омываются водами озера и граничат с Азербайджанской Республикой.

    Иранская метеорологическая организация сообщает, что в этом году в стране осадков выпало на 89% меньше, чем обычно. Метод засева облаков используется уже несколько десятилетий и активно применяется для борьбы с нехваткой воды, в том числе в Объединенных Арабских Эмиратах.

    Ранее сообщалось, что из-за продолжительной засухи дефицит водных ресурсов в стране стал настолько серьезным, что президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о вероятности введения нормирования, а в случае отсутствия дождей — и об эвакуации столицы.

    О сложной ситуацией с водой в Тегеране сообщал президент Ирана Масуд Пезешкиан. На встрече с руководителями иранских СМИ глава иранского государства рассказал о предпринимаемых властями мерах по переброске воды из близлежащей плотины Талекан в Тегеран для обеспечения потребностей провинции водой в осенний период.

    Теги:
    Вода Иран Мировые новости Засуха
    Жанар Альжанова
    Жанар Альжанова
    Автор
    Сейчас читают