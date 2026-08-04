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    Президент Ирана опроверг сообщения о своей отставке

    Власти Ирана прокомментировали появившиеся в СМИ сообщения о возможной отставке президента страны, передает собственный корреспондент агентства Kazinform на Ближнем Востоке. 

    Президент Ирана опроверг сообщения о своей отставке
    Фото: drpezeshkian.ir

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что не намерен уходить в отставку и продолжит исполнять свои обязанности.Соответствующее заявление прозвучало в его заранее записанном видеообращении, фрагменты которого опубликовало во вторник государственное информационное агентство IRNA.

    — Если я подам в отставку, то объявлю об этом публично. Я не уйду в отставку, я буду бороться, — заявил Пезешкиан, комментируя распространившиеся слухи.

    Иранский президент также отверг сообщения о якобы существующих разногласиях с Верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи и вооруженными силами страны.

    — Мы работаем в полной координации. Все знают, что если возникнут какие-либо разногласия, вооруженные силы будут на стороне Хаменеи, — сказал он.

    По словам Пезешкиана, отдельные силы пытаются создать впечатление о наличии противоречий между президентом и верховным лидером, однако подобные утверждения не соответствуют действительности.

    Как сообщило агентство IRNA, полная версия обращения президента будет опубликована в четырех частях во вторник.

    В нем Пезешкиан подводит итоги работы правительства за последние два года, а также затрагивает вопросы войны и возможных переговоров.

    Ранее ряд оппозиционных иранских СМИ распространил сообщения со ссылкой на иранского политика Мохаммада Багера Хараззи о том, что Пезешкиан якобы 28 раз обращался к верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи с просьбой принять его отставку.

    В администрации иранского президента эти утверждения назвали не соответствующими действительности.

    Мехди Табатабаи, заместитель главы администрации президента Ирана по связям с общественностью и информации, назвал версию об отставке «чистой выдумкой», заявив, что этот вопрос никогда не рассматривался.

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    Пезешкиан заявил о готовности провести реформы в Иране.

    Эксклюзивное интервью президента Ирана: Казахстан становится ключевым перекрестком Евразии — президент Ирана Масуд Пезешкиан. 

    В мире Отставки Ближний Восток Иран
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор