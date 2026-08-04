Президент Ирана опроверг сообщения о своей отставке

Власти Ирана прокомментировали появившиеся в СМИ сообщения о возможной отставке президента страны, передает собственный корреспондент агентства Kazinform на Ближнем Востоке.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что не намерен уходить в отставку и продолжит исполнять свои обязанности.Соответствующее заявление прозвучало в его заранее записанном видеообращении, фрагменты которого опубликовало во вторник государственное информационное агентство IRNA.

— Если я подам в отставку, то объявлю об этом публично. Я не уйду в отставку, я буду бороться, — заявил Пезешкиан, комментируя распространившиеся слухи.

Иранский президент также отверг сообщения о якобы существующих разногласиях с Верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи и вооруженными силами страны.

— Мы работаем в полной координации. Все знают, что если возникнут какие-либо разногласия, вооруженные силы будут на стороне Хаменеи, — сказал он.

По словам Пезешкиана, отдельные силы пытаются создать впечатление о наличии противоречий между президентом и верховным лидером, однако подобные утверждения не соответствуют действительности.

Как сообщило агентство IRNA, полная версия обращения президента будет опубликована в четырех частях во вторник.

В нем Пезешкиан подводит итоги работы правительства за последние два года, а также затрагивает вопросы войны и возможных переговоров.

Ранее ряд оппозиционных иранских СМИ распространил сообщения со ссылкой на иранского политика Мохаммада Багера Хараззи о том, что Пезешкиан якобы 28 раз обращался к верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи с просьбой принять его отставку.

Iran’s Supreme Leader Mojtaba Khamenei warned President Masoud Pezeshkian that he would accept his resignation if he submitted it again, prompting him and other senior officials to back down, senior cleric Mohammad-Bagher Kharrazi, a relative of Mojtaba Khamenei by marriage, … pic.twitter.com/SlTslC85wW — Iran International English (@IranIntl_En) August 3, 2026

В администрации иранского президента эти утверждения назвали не соответствующими действительности.

Мехди Табатабаи, заместитель главы администрации президента Ирана по связям с общественностью и информации, назвал версию об отставке «чистой выдумкой», заявив, что этот вопрос никогда не рассматривался.

Iran’s presidency rejects claims President Masoud Pezeshkian sought to resign 28 times.



Officials dismissed Mohammad Bagher Kharrazi’s allegations as «pure fabrication» and denied reports of broader political and security reshuffles, saying the claims are unsubstantiated.



Find… — Kurdistan 24 English (@K24English) August 4, 2026

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Пезешкиан заявил о готовности провести реформы в Иране.

Эксклюзивное интервью президента Ирана: Казахстан становится ключевым перекрестком Евразии — президент Ирана Масуд Пезешкиан.